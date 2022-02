Mužem, který několikrát za dopoledne zve přihlížející k zakoupení zájezdů, je velitel kamenických hasičů Jaroslav Krejčí. „Zájem je veliký, úplně parádní, lidi neví, jestli si mají vybírat letní nebo zimní dovolenou. Nejlepší je poznávací, na ten chtějí jet všichni,“ říká Deníku.

Přeci jen ale bude rozjezd kamenické cestovky skromnější. „Letos to ještě bude autem. Ale od příští roku, jak vybudujeme nádraží a kanál do Luk, jé, to budou lidi jezdit vším, co bude možné,“ říká v patrné nadsázce velitel hasičů, zatímco se za jeho zády promenádují pestrobarevný klaun s nebývale vysokou čepicí, chlapík s obrovskou hlavou nebo letušky.

Pravdou však je, že v městysi nedaleko od Jihlavy má masopust tradici již od první světové války. „Za tu dobu nebyl loni teprve potřetí. Býval vždycky v úterý, od šedesátých let je v sobotu a tak to pokračuje,“ informuje Krejčí. Do průvodu se letos zapojuje kolem sedmdesáti masek. Jsou mezi nimi i hudebníci a zdatně konkurují dechové kapele Lučanka, která nejdříve vede průvod a následně obchází městys, aby zahrála i těm, kteří zůstali doma.

Nicméně těch, kteří se přišli nebo přijeli z okolních obcí podívat do centra Kamenice, bylo hodně. A ochotně naházeli snad všechny své drobné do kasiček. „Vybere se dost, bude to tolik, kolik ve sboru potřebujeme,“ odhaduje Krejčí, zatímco všude kolem chrastí plechové kasičky už značně zatížené mincemi.

V poněkud chladném dopoledni se pak mohou lidé zahřát svařákem, který voní do dálky. Plnou várnici přivezl na městečko letitý traktor a svůdná žena se slunečními brýlemi nestačí nalévat. Nebo že by se to s naběračkou tak zdatně oháněl muž? Ono je to na masopustu asi jedno.

Celá tradiční akce, která začíná před kamenickou hasičovnou, pak končí merendou. I na tu se místní těší. „Masopust se tu pořádá každoročně, teď jsme ho dva roky neměli, tak jsme rádi, že jsme mohli vyjít, sejít se, pobavit se a večer si půjdeme zatancovat,“ plánuje už během dopoledne například Kateřina Rychlá.