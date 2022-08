Běžci sice začínali a končili na rovném, měkkém a přehledném tartanovém oválu vedle měřínské školy, to co bylo mezi tím ale bylo značně odlišné. Běželo se po polích, do kopců tak prudkých, že chůze byla rychlejší a seběhy byly občas totéž v bledě modrém. Kdo ale měl čas a energii dívat se okolo, ten mohl sledovat krásné výhledy do přírody a jisté skupince běžců, kteří se rádi zničí, se ta náročná trať musela líbit.