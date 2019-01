Jihlava – Tisíce rodin po celém světě si každoročně připomínají 15. květen jako Mezinárodní den rodiny. V Jihlavě v týdnu od 8. do 15. května pořádá Centrum pro rodinu Vysočina celou řadu aktivit.

Už v neděli odstartoval týden koncertem Hradišťanu s Jiřím Pavlicou a žáky Základní umělecké školy (ZUŠ) Jihlava v Domě kultury a odboru (DKO) v Jihlavě. Pokračovat se bude už zítra od 18 hodin koncertem rodin v komorním sále ZUŠ Jihlava.

„V sobotu 14. května bude na Skalce v Jihlavě od 10 do 16 hodin probíhat tradiční Senohraní – outdoorový interaktivní program pro rodiny, tvoření výrobků ze sena, běh rodin s mottem Neběhejte od rodiny, běhejte s rodinou. Na programu jsou také dětská divadla a kejklíři," doplnila pro úplnost Daniela Dokulilová z Centra pro rodinu Vysočina. Vyvrcholením Týdne pro rodinu bude průvod rodin na téma Noemova archa. Ta je na programu v neděli 15. května. Průvod v maskách zvířat, která povede sám Noe, vyjde v 16 hodin z horního náměstí a projde ulicemi Komenského, Divadelní a Křížová do zahrady hotelu Gustav Mahler. „Tam proběhne společný přípitek na vše dobré, co v rodinách nacházíme. K průvodu a přípitku jsou zváni všichni, kdo chtějí tímto způsobem vyjádřit rodinám podporu," doplnila pro úplnost Dokulilová.

VÝROBA MASEK

Masky zvířátek do průvodu je možné si vyrobit v centru pro rodinu na Chlumově ulici 3 každý všední den od 9 do 16 hodin. „Týden pro rodinu oslavuje skutečnost, že v rodině je místo pro každého, rodina je místem bezpečí a prostorem pro růst a zrání. Cílem Týdne pro rodinu je vyjádřit a naplnit motto: Máma, táta, holka, kluk, rodina nám není fuk," dodala závěrem Dokulilová.

Více informací si zájemci mohou najít na stránkách www.centrumrodin.cz.