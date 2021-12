Michal Kalenda z Vysočiny i bez ruky maluje nádherné obrazy, podívejte se

Jenom si hrál s bráchou. Z legrace vylezl na transformátor vysokého napětí. To se mu však stalo osudným. Zasáhl ho silný elektrický výboj. „Přeskočilo to, aniž bych se něčeho dotkl. Výboj prošel pravou rukou, celým tělem a vyšel ven nohama,“ popisuje dramatické okamžiky Michal Kalenda z Třebíče. Přišel o pravou ruku, na levé měl vypálené místo, museli mu zkrátit šlachy. Vzalo mu to i prsty na pravé noze.

Michal Kalenda s jedním ze svých obrazů. | Foto: Deník/Milan Krčmář

I přesto, jak hrůzostrašně jeho zranění na první pohled vypadala, rozhodl se tehdy sedmiletý chlapec, že se jen tak lehce nevzdá. Dnes devětatřicetiletý mladý muž maluje, dělá keramiku, naučil se jezdit autem. Chvíle, které mu změnily celý život, provázely zvláštní události. Týden ležel v kómatu. Zažil věci, o kterých se píše v knihách nebo se o nich točí filmy. „Vzpomínám si, že jsem se ocitl někde, kde byla spousta světla. Samé bílé světlo, přičemž já byl jeho součástí,“ snaží se usměvavý mladík vylíčit nepopsatelné. Cosi mezi nebem a zemí. Moravské Budějovice: výstava Fotofandi se letos vrátila do zámecké konírny Pro rodiče byl jeho úraz šok, naději jim však dalo postupné zlepšování jeho stavu. „V nemocnici v Brně-Bohunicích jsem strávil půl roku, než jsem se dostal z toho nejhoršího. Absolvoval jsem přes dvacet operací a pak ještě nějaké dodělávky, ty trvaly dalšího asi půl roku,“ popisuje klidným hlasem. Michal modeluje z keramiky, maluje krásné obrazy, na zakázku kreslí portréty. To vše levou rukou. „Když jsem byl ve špitále, maloval jsem tam nohama. Pravou ruku mi totiž vzali a do levé mi dali štěp ze břicha. Asi měsíc jsem ji tedy měl přišitou k břichu, tudíž ruce jsem nemohl používat vůbec. Teď už maluju jen rukou,“ říká handicapovaný umělec, který zároveň tvrdí: „Když člověka donutí okolnosti, může se naučit cokoli.“ Koule z keramiky Jeho život ovlivnilo setkání s Hanou Nejedlou ve spolku Vrátka, pomáhajícím handicapovaným. Nejedlá se pak před deseti lety rozhodla založit podobný spolek nazvaný Míša & Míša. Právě v něm Michal pracuje. „Nejdříve jsme měli představu založit bazárek oblečení. Ale zároveň jsme věděli, že to chce i nějaký originální výrobek. Kamarádka nám poradila, ať zkusíme vyrábět koule z keramiky a vyřezávat do nich různé motivy. A to nás chytlo,“ popisuje Michal. Prý jsou na tom už tak závislí, že když tři dny nemají něco v ruce, jsou nervózní. Keramiku a další výrobky prodává spolek třeba na trzích. Jenže auto dosud mohla řídit jen Hana Nejedlá, a tak se Michal rozhodl udělat si řidičák. „Je to asi dva roky. V Přelouči je specializovaná autoškola, doporučil mi ji kamarád-vozíčkář,“ říká. Speciální auto Zkoušky probíhaly na vozu s automatickou převodovkou. „Na volantu jsem měl kouli pro lepší úchop. Páčky třeba k blinkrům byly prodloužené. Trochu jsem měl obavy z ovládání pedálů. Na pravé noze nemám prsty, tak jsem si říkal, že budu používat levou. Ale když jsem do auta poprvé sedl, instruktor mi řekl, abych na levou úplně zapomněl. Párkrát jsem si projel parkoviště a pak jsem vyjel na silnici,“ vzpomíná na své začátky za volantem. Auto s podobnou úpravou není zrovna nejlevnější, a proto se Michal rozhodl obrátit na spolek Znesnáze21, který pro něj vyhlásil sbírku. Cílová částka je 300 tisíc korun. „Mám představu, že to bude kombík, abychom v něm mohli vozit výrobky. Občas taky převážím obrazy, které maluji, takže musí mít větší kufr,“ vysvětluje své představy. Mobil jako kufr a další: staré telefony ukazují v hrotovickém muzeu, podívejte Auto spolku Míša & Míša hodně pomůže. Hlavně proto, že Hana Nejedlá už nebude jediná, kdo dokáže řídit. „Už se stalo, že třeba musela k doktorovi nebo byla nemocná. Přitom byly například trhy, kde jsme chtěli prodávat. A ty jsme museli odříct jen proto, že jsme se na ně neměli jak dostat,“ uzavírá Michal. Pomoct talentovanému umělci může i široká veřejnost. Podrobnosti lze najít na adrese: www.znesnaze21.cz.

