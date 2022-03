Mladík už peníze s největší pravděpodobností nikdy neuvidí. Mižigar je podle svých slov všechny naházel do automatu, nebo jak řekl před soudem, rozdal chudým. „Je mi to líto, mrzí mne to. Ve vězení bych chtěl pracovat a všechny peníze posílat poškozeným,“ řekl šestatřicetiletý Mižigar ve středu 30. března u soudu v Jihlavě, kam byl dopraven z vazební věznice. Mižigar k soudu přišel s jediným cílem: Dostat, co nejmenší trest.