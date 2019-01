Jihlavsko – Už i mlékárny na Jihlavsku začínají pociťovat nedostatek kvalitních zaměstnanců. Proto se spojily a od září 2017 budou dotovat nový učební obor mlékař.

Ten se bude vyučovat v Hlinsku a jeho absolventi najdou uplatnění ve čtyřech mlékárnách, jež se do projektu zapojily. Nový učební obor výrobce potravin – mlékař budou mlékárny podporovat finančně i odborně. Slibují si od toho, že v budoucnu nebudou mít nouzi o kvalifikované pracovníky.

Pokud současní žáci devátých tříd na Jihlavsku neustále tápou, na jakou školu podat přihlášku a co vlastně jít studovat., by je mohly zaujmout výhody, jež jim nabízí jihlavská a polenská mlékárna. Žáci si studiem hlavně zajistí pracovní uplatnění v blízkosti svého bydliště. „Budoucí absolventi se mohou těšit především na jistotu uplatnění u českého zaměstnavatele. Přispějeme jim navíc na ubytování, na dopravu a na stravování po dobu tříletého studia," řekl předseda představenstva jihlavské mlékárny Moravia Lacto Stanislav Coufal.

Motivací může být i prospěchové stipendium za vynikající výsledky a finanční ohodnocení za odbornou praxi. Vyučování bude koncipované tak, že se bude střídat týden teoretického vyučování s týdnem odborného výcviku. V rámci odborné praxe budou studenti dojíždět do mlékáren, s nimiž si dohodli budoucí spolupráci. To je právě principem kooperace mezi zaměstnavatelem a studenty. Ti se mohou těšit na dostatek praktických hodin, v nichž se naučí vše potřebné od svých budoucích kolegů. Na praxi je připraví i stěžejní odborný předmět mikrobiologie. Učební plán teoretického vyučování počítá například s českým a anglickým jazykem, matematikou, informatikou, chemií a fyzikou. Tyto předměty budou vyučovat učitelé hlinského gymnázia.

Tříletý obor se bude vyučovat na gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku, které se nachází asi šedesát kilometrů od Jihlavy. Na jeho vzniku se podílí město Hlinsko, Pardubický kraj a čtyři mlékárny: hlinská Tatra, jihlavská Moravia Lacto, přibyslavská Savencia a Mlékárna Polná.

Čtyři mlékárny budou financovat vybavení odborných učeben, poskytnou odborníky na výuku. Každá z firem také finančně podpoří studenta, s nímž si dohodla pracovní smlouvu. „V ničem si nekonkurujeme, každá mlékárna vyrábí trochu něco jiného. Studenti si budou moct vybrat. Počítáme s tím, že se budou rozhodovat podle svého bydliště," dodal Coufal.

Pokud by studenti po dokončení oboru nenastoupili do smluveného zaměstnání, tak budou muset vrátit všechny finanční prostředky, které do nich firmy vložily.

Hlinsko zajistí prostory pro domov mládeže a odbornou výuku. „Jde o obor unikátní a jedinečný nejenom v rámci Pardubického kraje, ale i Vysočiny, Středočeského či Královéhradeckého kraje. Vidím v tom velký potenciál, jenž je podpořen perspektivou samotných firem," poznamenal starosta Hlinska Miroslav Krčil.

V jihlavské mlékárně Moravia Lacto se zatím s nedostatkem zaměstnanců nebojuje, je to hlavně preventivní opatření. „Chceme se především připravit na budoucnost. Za pár let někteří z našich zaměstnanců odejdou důchodu a my je budeme chtít nahradit kvalitními pracovníky, proto jsme se do projektu zapojili," řekl Coufal.

To v Polné je už situace o něco horší, neboť tu již začínají pociťovat nedostatek pracovních sil. „Už teď máme nedostatek zaměstnanců. Práci u nás nemůže vykonávat kdokoliv. Potřebujeme kvalitní a studované odborníky, kteří budou spolehlivě ovládat stroje v hodnotách milionů korun. Naše výrobky nejsou určené pouze pro český trh, ale dovážejí se i do třetích zemí a států Evropské unie," poznamenal technolog Miloš Kvasnička z Mlékárny Polná.

Do jihlavské mlékárny v současné době už chodí na placenou praxi dva studenti, kteří s dokončením studia přislíbili nástup. Jedná se o studentku Střední průmyslové školy mlékárenské z Kroměříže a studenta Střední odborné školy ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí.

