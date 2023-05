Odpověď na to, proč letadlo typu BS 100 Prime spadlo, už letečtí specialisté na objasňování příčin nehod znají. Závěrečnou zprávu má Deník k dispozici. Nehoda se stala 12. června po šesté hodině večer prakticky za posledními domy v obci Děbolín u cyklostezky vedoucí na letiště a do Jindřichova Hradce. Pilot se vracel z Plzně do Jindřichova Hradce.