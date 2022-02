V pátek 28. ledna 2022 se Myslibořicemi přehnala vichřice. Přímo v obci žádné škody nenapáchala, zato za ní se vítr opřel do osamoceně stojícího stromu. Ten se vzápětí skácel k zemi. Jednalo se už jen o torzo, na němž již několik let nevyrostl ani lístek. Kmen byl suchý na troud. Pro místní je ale jeho ztráta velká rána. Dub vnímali jako přirozenou součást svých životů, stejně jako jej vnímali jejich předci.

Marie Novotná dub popsala jako důležitý orientační bod pro všechny Myslibořické. „Byl to takový náš maják. Když jsme se třeba vraceli ze společných výletů, vždy jsme ten strom uviděli a říkali jsme si, že už jsme doma. Moje kamarádka je výborná malířka, a tak mi kdysi namalovala dva obrazy, na kterých ho zachytila. Může mě tedy těšit, že byť dub spadl, u nás doma ho pořád máme a mít budeme,“ zavzpomínala se smutným úsměvem Marie Novotná.

Krásný rekord: Tříkrálová sbírka na Třebíčsku vynesla přes tři miliony korun

Někteří obyvatelé Myslibořic ale uznávají, že jeho zkáza jednou přijít musela. „Pro obec je to určitě ztráta, když tady ten dub byl tolik let. Lidé ho měli rádi, chodili kolem něj na procházky do lesa. Dalo se ale čekat, že už nemůže moc dlouho vydržet. Ten spodek byl úplně pryč. Bylo vidět, že dřevo je úplně vyhnilé,“ zamyslel se Pavel Stejskal.

Ten zároveň připomněl, že se třísetletý dub dostal i do znaku zdejší školy. Bylo to za časů bývalého ředitele Zdeňka Matouška, který měl velké výtvarné nadání. Košatý strom ho fascinoval, proto jej umělecky ztvárnil. „Pan ředitel už řadu let neučí, nedávno oslavil osmdesátku. Když ale školu vedl, dub překreslil a naše děti jej mívaly jako znak školy třeba na dresech při různých meziškolních soutěžích. Logo v podobě stromu mělo spojitost i s tím, že se už řadu let účastníme projektu Zdravá škola. Dresy v této podobě se ale používaly kolem roku 2000, v současné době už je máme jen v inventáři. Třeba se k nim ale při nějaké příležitosti ještě vrátíme,“ sdělila ředitelka myslibořické základní školy Libuše Davidová.

VIDEO: Sběratel z Moravských Budějovic má rekordních šest set tisíc kalendáříků

Vítr shodil dub na polní cestu. Ta je nyní už průjezdná, zavazející kmen obec již odstranila. Podél cesty však stále leží větší část stromu. Jeho vývrat poškodil mohylu nad hrobem německého ovčáka Billyho, kterého zde jeho majitel pohřbil v roce 2016. Vedle stojící mladá lípa se zdá být netknutá. Pohled na pozůstatky dubu však dosvědčuje slova Pavla Stejskala. Vnitřek kmene byl úplně shnilý, stačí se dotknout zbytků dřeviny a ta se rozpadá v prach.

Rozřezat kmen na větší kusy a dřevo třeba zpeněžit či věnovat nějakému řezbáři tedy asi nepůjde. Obec však hodlá části, které nezasáhla hniloba, využít tak, aby udělaly radost zdejším občanům. „Pro nás všechny to byl symbol. A tak nás napadlo, že bychom větve nařezali na kousky a do nich vygravírovali nějaký nápis či grafiku dubu. Lidé by si to pak mohli rozebrat na památku. Také bychom mohli jeho část odvézt do školní zahrady. Možná na jeho místě necháme i tabulku, která bude dub připomínat. Nápady tedy jsou, vše ale musíme probrat na zasedání zastupitelstva,“ uvedl myslibořický starosta Milan Palát.

Zajímavosti o myslibořickém dubu:



- Strom byl starý asi 300 let.



- Uschl asi před patnácti lety.



- V roce 2018 byl motivem vítězného snímku celostátní fotografické soutěže Photocontest. Jednalo se o černobílý snímek „300 let“ Nikoly Řezáčové z Myslibořic, která tak zvítězila v konkurenci asi 1600 dalších fotografií. Fotografie dubu získala ocenění i loni v prosinci, kdy s ním Hana Podrazká obsadila druhé místo v místní soutěži „Fotím, fotíš, fotíme…Myslibořice a přilehlé okolí“.