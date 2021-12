Mráz nic neřeší, potřebovali bychom sníh. Tak komentuje předpověď počasí slibující minusové teploty Josef Holemář, který se za Ski region Žďársko stará o stopy pro běžkaře v okolí Žďáru nad Sázavou.

Přesto se tam už běžkovat dá. „Od pátku máme upravený na skiareálu Martina Koukala na Pilské nádrži a Řádkově louce okruh v délce pěti kilometrů. Je tam pás na bruslení plus dvě stopy na klasiku,“ sdělil v pondělí odpoledne Deníku Josef Holemář. Do stopy vyjede i v úterý ráno, ale ze sněhu se pomalu stává led a s tím toho moc nenadělá.

Přesto připomněl, že letos začala běžkařská sezona velmi brzy, už na začátku prosince. „Upravené tratě máme od pátku a lidí tady bylo dost. Nevěřili tomu a když přijeli, koukali na to, co jsme dokázali vytvořit,“ řekl a pokračoval: „Ale je to vždycky o základu sněhu. Pokud je zelená louka, je to v pytli a nedokážeme nic.“

Na „Pilák“ ani lidé nemusí brát starší běžky, lyžuje se tam po loukách a odření hrozí tak maximálně o krtinec, kterých je letos pod sněhem také méně než jindy. „Sníh byl trochu tvrdší, ale skoro nikdo tam nebyl. Na první letošní svezení to bylo moc pěkné,“ zhodnotil Antonín Beránek z Veselého Ždáru poté, co na Pilské nádrži ujel v pondělí po obědě kolem patnácti kilometrů.

Běžkaři nemusí nikam daleko ani z Nového Města na Moravě. „Včera večer byla čtyřkolkou najeta trasa Vysočina Arena, Vlachovice a ledovec na Fryšavě. Rolbou je upravený příměstský okruh,“ informovala v pondělí Lucie Příhodová z novoměstského infocentra.

Na mráz aktuálně čekají v krajském městě Vysočiny, sníh si tam pak vyrobí. Pro běžkaře je nachystaný nový okruh v areálu Českého mlýna, kde nechybí sněžná děla. „Čekáme na mrazy a tento týden by to mělo být dobré. V noci na pátek se vyrobil slušný základ a bude se pokračovat, jakmile bude mrznout,“ zhodnotil v pondělí odpoledne situaci mluvčí radnice Radovan Daněk.

I když je na webové kameře vidět sníh, na běžky to ještě není. „První fáze je vyrobit technický sníh, druhá je rozhrnout ho do tratě a třetí je udělat stopy. Chceme vyrobit stopu pro klasiku i na bruslení a jakmile budou připravené, zveřejníme to a mohou tam chodit lyžaři,“ popsal Daněk. Zatím jen apeluje na veřejnost, aby do sněhu nikdo nechodil. Stopy znečištěné pískem a blátem by běžkařům moc radosti nedělaly.

O okruh v areálu Českého mlýna se stará spolek Lyžařské Jihlavsko, stejně tomu bylo loni, kdy se běžkovalo u letního kina. „Hlavním důvodem přesunu je lepší technické zázemí v podobě elektrických přípojek a vodního zdroje. Nicméně věříme, že i lyžaři si budou pochvalovat zlepšení v podobě převýšení, větší pestrosti trati a pokud klimatické podmínky budou přát, tak i snad o něco delší vedení tratě, ambice jsou až k jednomu kilometru,“ řekl Martin Kratochvíl ze spolku a prozradil, že v plánu je malý svah pro bobování dětí.

Spolek se stará ještě o několik dalších tras v okolí Jihlavy. První nedočkavci se mohli projet hned v sobotu 27. listopadu na okruhu Vysoká. Bylo ale potřeba staré lyže, ze sněhu tam lezla tráva. Stopa na klasiku se ještě nedala minulý týden vytvořit. „Naposledy jsme upravovali minulý týden před oblevou a včera malý kousek u Nového Hojkova,“ uvedl Kratochvíl v pondělí dopoledne.

Stopy budou také třeba v okolí Telče, i tam je však zatím málo sněhu. Aktuální informace ohledně jižního cípu Jihlavska mohou zájemci sledovat na webových stránkách bezky-telcsko.cz, kde je facebookové okno s aktuálními informacemi, poradil provozovatel Roman Kadlec.

Josef Holemář se přitom už těší, až vyrazí upravovat další trasy. Pokud bude dost sněhu, může vzít rolbu, která dokáže připravit současně dvě stopy na klasiku a pás na bruslení. „Čekáme pouze na sníh,“ dodal s tím, že zájemci o běžkování najdou aktuální informace na webu www.sportispo.cz v sekci lyžařské tratě.

Kde se dá běžkovat?



- milovníci běžkování mohou aktuálně vyrazit k Pilské nádrži



- u Nového Hojkova na Jihlavsku je upraveno asi tři sta metrů vhodných například na výuku lyžování



- nový okruh v areálu Českého mlýna zatím v provozu není, radnice bude o zahájení běžkování informovat