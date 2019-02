Zmíněná poslední dvě úmrtí na chřipku v letošní sezoně byla hlášena z Jihlavska a z Třebíčska. „Na Jihlavsku zemřela žena, ročník 1949, a na Třebíčsku muž, ročník 1946. Opět šlo o případy, kdy pacienti trpěli dalším chronickým onemocněním,“ doplnila aktuální informaci ředitelka protiepidemického odboru na Krajské hygienické stanici Kraje Vysočina Alena Dvořáková.

V týdnech předešlých podlehli onemocnění chřipkou dva senioři na Žďársku. Loni zemřelo na Vysočině na chřipku celkem 11 lidí.

Přibylo i závažných případů. „Nových případů závažného chřipkového onemocnění jsme měli hlášeno šest, celkem jich tak v současné chřipkové sezoně evidujeme devatenáct,“ upřesnila další data o vývoji letošní chřipkové epidemie Alena Dvořáková.

Nemocnost na Vysočině v 7. kalendářním týdnu

6. TÝDEN 7. TÝDEN ZMĚNA

Okres HB 1632 1732 +6%

Okres JI 1423 1356 -5%

Okres PE 2004 1560 -22%

Okres TR 1655 1664 +1%

Okres ZR 2020 1906 -6%

Kraj Vysočina 1732 1650 -5%

Česká republika 1757 1684 -4%



Zdroj: KHS

Podle ní epidemie pokračuje, přibylo prokázaných onemocnění pravé chřipky, přestože všech akutních respiračních onemocnění na Vysočině v sedmém kalendářním týdnu poprvé od začátku roku ubylo. „Po poklesu nemocnosti o pět procent je na Vysočině 1650 akutních respiračních onemocnění v přepočtu na sto tisíc obyvatel,“ poukázala na další údaj ředitelka protiepidemického odboru.

Na poklesu nemocnosti se podílel její vývoj hlavně na Pelhřimovsku a pak ještě na Žďársku a na Jihlavsku. Nemocných naopak ještě přibývalo na Havlíčkobrodsku a nepatrně i na Třebíčsku.

V celorepublikových číslech je zaznamenán pokles nemocnosti o čtyři procenta na nejnovějších 1684 nemocných v přepočtu na sto tisíc obyvatel. „Jediným krajem, kde zůstává nemocnost nad hranicí dvou tisíc nemocných, je Liberecký kraj. Tam je po poklesu nemocnosti o jedno procento 2091 nemocných na sto tisíc obyvatel,“ dodala Alena Dvořáková.

Minulý týden bylo více než dva tisíce nemocných také v Jihomoravském a Zlínském kraji.

V minulém týdnu zakázala návštěvy další tři zdravotnická a sociální lůžková zařízení na Vysočině. Postupně zákaz vyhlásily Plicní léčebna Humpolec, Seniorpenzion Žďár nad Sázavou a Psychiatrická nemocnice Jihlava. Celkem tak platí zákaz návštěv ve 23 lůžkových zařízeních v regionu. Nikde zatím zákaz návštěv neodvolali.

Dvoudenní chřipkové prázdniny vyhlásila minulý týdne ZŠ a MŠ Krásná Hora na Havlíčkobrodsku. Už o týden dříve vyhlašovala chřipkové prázdniny MŠ Jamné na Jihlavsku.

Zákazy návštěv v lůžkových zařízeních na Vysočině

(stav k 18. únoru)

OKRES HB

Nemocnice Havlíčkův Brod od 2. 2. do odvolání

Domov pro seniory Na Bradle, Světlá nad Sázavou od 4. 2. do odvolání

Nemocnice Ledeč - Háj, Vysočinské nemocnice, s.r.o. od 4. 2. do odvolání

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod od 5. 2. do odvolání

Dům pro seniory Reynkova od 7. 2. do odvolání

OKRES JI

Senior Home Telč od 4. 2. do odvolání

Domov pro seniory Telč od 4. 2. do odvolání

Alzheimercentrum Jihlava od 7. 2 do odvolání

Psychiatrická nemocnice Jihlava od 16. 2. do odvolání

OKRES PE

Vysočinské nemocnice, s.r.o., LDN Humpolec od 28. 1. do odvolání

DD Proseč u Pošné od 29. 1. do odvolání

Domov pro seniory Pelhřimov od 6. 2. do odvolání

Nemocnice Pelhřimov od 6. 2. do odvolání

Vysočinské nemocnice, Plicní léčebna Humpolec od 11. 2. do odvolání

OKRES TR

LDN Moravské Budějovice od 29. 1. do odvolání

Nemocnice Třebíč od 4. 2. do odvolání

Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice od 6. 2. do odvolání

Diakonie ČCE středisko Myslibořice od 5. 2 do odvolání

Dům pro seniory Koutkova-Kubešova od 6. 2. do odvolání

OKRES ZR

Domov pro seniory-Dům klidného stáří, Žďár nad Sázavou od 4. 2. do odvolání

Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště od 6. 2. do odvolání

Nemocnice Nové Město n. Moravě od 9. 2. do odvolání

Seniorpenzion, Horní, Žďár nad Sázavou od 12. 2. do odvolání

Zdroj: KHS Kraje Vysočina