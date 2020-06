Po pauze se na závodní tratě vrací běžci, na hřiště fotbalisté a stejně tak i další kolektivní sportovci. Podle hygienika Jiřího Kose není důvod se obávat. „Všichni ale musí dodržovat pravidla – nepřekračovat povolený počet účastníků, mít mezi sebou rozestupy a k dispozici dezinfekci na sociálních zařízeních,“ připomněl.

Povolený je i stánkový prodej, podle hygieny je už nyní rozvolnění poměrně velké. Kos by se tak jít na fotbal nebál. „Je to na otevřeném prostoru a zatím to vypadá, že riziko není až tak velké. Ale rozhodně bych se tam k nikomu netiskl,“ usmál se.

A co souboje o míč „tělo na tělo“? „To je o osobním přesvědčení hráčů,“ uzavřel s úsměvem na tváři hygienik.