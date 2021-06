Bez kulturáku a hospody to nejde. To obec nežije, prohlásil zahradník Karel Kruntorád. Vlastního kulturního domu se dočkají obyvatelé obce Dolní Město na Havlíčkobrodsku. Ale nebude to hned.

Jednou z největších investičních akcí vesnice je přestavba hostince U Muchů na multifunkční kulturní zařízení. Rozpočet je kolem dvaceti milionů.

Otevření kulturáku obec plánuje na rok 2026 kdy oslaví 800 let. „Projekt počítá s parkovištěm, rekonstrukci celého hostince i využitím stodoly,“ informoval o úpravách obyvatele Dolního Města starosta Pavel Chlád. Část plánuje získat z dotací a pokud to nepůjde, tak rozdělí přestavbu do několika etap.

Obec hostinec koupila od bývalého majitele. V Dolním Městě žádný kulturní dům není. Stavět nový by trvalo léta. Nyní má obecní úřad hotovou studii úprav a začíná pracovat na projektové dokumentaci.

Hospodě se podle starosty odjakživa říkalo U Muchů podle jména majitele. Hospodu založil někdy koncem 19. století rodák z blízké Lipničky Jan Mucha, který sem přiženil.

Největšího rozkvětu se dožila hospoda za jeho syna, byl v Dolním Městě nejen hostinským, ale také dvacet let starostou. V té době sem občas chodil podle pamětníků i spisovatel Hašek. „Zakladatel hospody Jan Mucha měl syna Jana. Ten měl tři děti. Nejstarší byla moje prababička Božena, která tu v mládí roznášela pivo a na Haška si dobře pamatovala,“ nechal nahlédnout do historie slavné hospody Jan Provazník, jeden z potomků zakladatele Jana Muchy.

V posledních letech už nebyla hospoda pro rod Muchových hlavní obživu. Poslední majitel ji spíš než pro výdělek držel v chodu s úcty ke svým předkům . „Navzdory přírodním katastrofám,, válce, komunistům i měnové reformě si hospoda U Muchů dál žila vlastním tempem. Až se dostal do čela ministerstva financí falešný věrozvěst ze Slovenska a tradice musela ustoupit pokroku v podobě EET,“ vysvětlil Jan Provazník, proč se poslední majitel rozhodl hospodu zavřít a prodat.

Obec Dolní Město tak stála před zásadní otázkou, jestli má hostinec koupit. „Rozhodnutí, které poznamená kulturní život v obci na desítky let,“ zdůraznil starosta Chlád. U Muchů se konala většina společenských akcí. Kdyby se zastupitelé rozhodli stavět kulturní dům, tak by podle starosty při prodeji hostince U Muchů neměla obec osm let žádné místo, kde by se místní mohli scházet. Zároveň by si Dolní Město muselo vzít na stavbu kulturního domu úvěr. „Součástí kupní smlouvy s majitelem je dohoda že obec může v budoucnu používat název U Muchů,“ podotkl starosta.