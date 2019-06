Zjistili to komisaři Agentury Dobrý den, kteří pozoruhodné dílo z dílny třešťského uměleckého kováře Petra Píši ještě před zahájením dvoudenního festivalu přímo v Pelhřimově změřili.

Zjištěné údaje zapsali mezi výsledky letošního festivalu i do databáze výjimečných počinů. Píšova obří loutka vážící 1700 kilogramů byla v kovárně Na Vyhlídce v Třešti vyrobena za využití kovářských a zámečnických technologií za sedmdesát pět dnů už v roce 2014. Zatím procestovala nejrůznější kouty České republiky, nejdál byla v Dánsku.

Loutka dokáže pomalu kráčet, pokleknout i vzít kohokoliv do dlaně a vynést do výšky. Své dovednosti předvedla i v pátečním večerním festivalovém programu na pelhřimovském Masarykově náměstí, kdy se proměnila z rytíře na anděla strážného.

V rámci pátečního Galavečera rekordů toho bylo v centru Pelhřimova k vidění daleko víc, do Rekordmanské síně slávy byl uveden herec Josef Dvořák, rodák z nedaleké Horní Cerekve, a to mimo jiné za rekordních 741 obsazení v roli vodníka Čochtana. Festival Pelhřimov – město rekordů je i letos přehlídkou toho, co se za uplynulý rok ve světě rekordů odehrálo. Program vyvrcholí v sobotu galavečerem Rekordman roku