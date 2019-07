„Pokud srovnáme období od ledna do června v roce 2018 a 2019, je tam pokles o přibližně deset tisíc návštěvníků. Samozřejmě, že pokud máme na zámku nějakou pěknou výstavu, třeba z natáčení pohádky nebo filmu, lidi to k nám láká více. Musím ale říci, že návštěvnost památkových objektů je obecně letos nižší. Navíc se sezona teprve rozjíždí. Přes léto budou akce, které lidi přitáhnou,“ řekl kastelán telčského zámku Bohumil Norek.

Přestože na zámku letos chybí výstava, lidé tam mohou zajít na řadu akcí. Ve čtvrtek 11. července se odehraje komedie Strašidlo Cantervillské s Martinem Zounarem, Bárou Štěpánovou a Martinem Poštou v hlavních rolích. Od 26. července do 11. srpna zámek ožije díky folkovým prázdninám.

Na poslední červencový víkend se chystá druhý ročník šermířského festivalu, jedna scéna se bude nacházet na zámecké terase, druhá v zámeckém parku. „Festival je určený pro děti i dospělé, pro laiky i pro odbornou šermířskou veřejnost. Zájemci si mohou vyzkoušet vše z náplně telčské školy šermu Ballestra. Přestaví se ti nejlepší šermíři,“ pozval na akci Dominik Habermann z Ballestry.

Úplnou novinkou je pak pohádkový les v zámku, který se uskuteční v rámci Hradozámecké noci. Bude to v sobotu 31. srpna od 13 do 17 hodin. „Kdo bude chtít, vstoupí na jeden den do zakleté říše plné čarokrásných rusalek, vodníků a skřítků. Na kilometrové trase zámeckým parkem na vás i vaše děti budou čekat pohádkové postavy a zvířátka ze začarovaného lesa. Děti budou muset u každého z nich plnit úkoly. Splněné úkoly si zaznamenají do průvodního dopisu. Po splnění všech úkolů dostanou malí poutníci dárek z truhly u Stromu splněných přání,“ popsala akci Lucie Norková ze zámku.



Rekonstrukce telčského zámku bude probíhat od letošního podzimu do roku 2022. V místě, kde byla pobočka Muzea Vysočiny Jihlava, bude zámecké muzeum. Tam, kde byl pivovar, si zájemci prohlédnou depozitář. Chystají se také restaurátorské práce, například strop v Rytířském sále zásah odborníků už nutně potřebuje. Pro turisty vznikne nové infocentrum. Řešit se budou také kanalizace a rozvory.



„Určitě nechceme zámek zcela uzavřít. Jde o největší turistikou atrakci ve městě, a jednu z největších v celém regionu. Příští rok by měla zůstat přístupná trasa s bytem posledního majitele,“ doplnil k tomu kastelán Norek.