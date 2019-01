Vysočina - Na třech místech na Vysočině byly v pátek překonány teplotní rekordy. V Hubenově na Jihlavsku bylo 31,5 stupně Celsia, dosavadní rekord z roku 2008 má hodnotu 29,4 stupně. Ve Vatíně na Žďársku dnes bylo 30,1 stupně. Hranice 30 stupňů byla překonána také v Libici nad Doubravou na Havlíčkobrodsku, kde meteorologové naměřili 30,6 stupně. ČTK to sdělil Petr Münster z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Traxler

Vysoké teploty budou na Vysočině panovat minimálně v následujících třech dnech. V sobotu by podle meteorologů mělo být jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou 29 až 33 stupňů Celsia. V neděli by se nejvyšší denní teploty měly vyšplhat až na 35 stupňů. V pondělí by podle předpovědi mělo být oblačno až zataženo, na většině území s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty by se přesto měly pohybovat mezi 29 až 33 stupni Celsia.