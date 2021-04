Místo, kde mohou lidé odložit funkční věci, pro které nemají využití vzniklo i v Jihlavě. Vlastní re-use centrum otevřel magistrát v Brtnické ulici v areálu firmy Služeb města Jihlavy. „Lidé tam mohou nosit jakékoliv drobné předměty z domácností, případně si odsud cokoli zdarma odnést,“ sdělila Aneta Hrdličková z jihlavského magistrátu. Do budoucna by v krajském městě vzniknout další pobočka. „Mohlo by být určené pro větší věci, například pro nábytek a podobně,“ uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Vít Zeman.

Úplně první obchod na Vysočině, kde se za nákupy neplatí vznikl v Třebíči. Sídlí v budově komunitního centra Moravia. I když funguje krátce, přivítal už své první zákazníky. „Zpočátku jsem se trošku bála, zda někdo přijde. První den jsem neustále vyhlížela z okna první zákazníky a bála se, zda o nás lidé ví. Měli jsme štěstí, hned napoprvé přišlo třináct lidí. Zdrželi se tu a vybírali si,“ ohlížela se autorka projektu Markéta Jirka z organizace Střed, která komunitní centrum s obchodem provozuje.

Lidé zpočátku nevěřili, že si věci mohou odnést zcela zdarma. „Nechyběly otázky typu: A doopravdy je to zadarmo? Skutečně si to mohu vzít? Zastavilo se tu i pár studentů. Jedna slečna uviděla hrneček, který měla v dětství. Nevěřícně se nás ptala, zda si ho může vzít. Bylo to příjemné, někteří šli vyloženě pro něco, co potřebovali, jiní si vybírali spíše z nostalgie,“ popsal vedoucí komunitního centra Moravia Ondřej Ferdan.

V Okříškách u sběrného dvora

Podobný projekt zvažují i v Okříškách. „Určitě to nebude v takovém rozsahu jako v Třebíči. Pracujeme na tom společně s komisí pro životní prostředí. Nejspíše před areálem sběrného dvora, kam bychom umístili nejspíše nějaké police. Pokud by někdo přinesl něco, co by šlo ještě použít, umístil by předmět tam a jiný by si to vzal. Nebudeme to nijak zpoplatňovat, nebo dávat tam člověka, který by to tam hlídal a snad to bude fungovat,“ nastínil starosta Zdeněk Ryšavý.

Jak fungují re-use centra?



- lidé tam mohou zdarma odložit věci, které jsou funkční, ale majitelé je nevyužijí

- každý může do centra přijít a odnést si něco, co potřebuje, co mu padne do oka

- v Třebíči je takové místo v Komunitním centru Moravia

- v Jihlavě otevřeli re-use centrum v Brtnické ulici v areálu firmy Služeb města Jihlavy

- ve Žďáře funguje facebooková skupiny ZRCity Votoč Věci

Původně zvažovanou lokalitou bylo i centrum městyse. „Měli jsme ale strach, aby to nepřerostlo v černou skládku. U sběrného dvora plánujeme, že by to třeba jednou za dva týdny někdo protřídil a kdyby tam něco úplně spatného, převedl by to do sběrného dvora a zůstaly by tam věci, které mají smysl,“ doplnil starosta Ryšavý.

Iniciativa otevírat podobná místa má u lidé ohlas. „Podle mě je to skvělá myšlenka, v dnešní době se plýtvá až zbytečně moc absolutně se vším. Takže pokud lze něco použít znovu a udělat tím někomu radost, je to skvělé,“ mínila jedna ze zákaznic re-use centra Pavlína Sovková.