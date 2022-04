„Za mě je dobře, že už to tam nebude rozbořené. Nikdo to tam několik let nevyužíval. Maximálně jako sklad, pokud se nemýlím. Sama jsem zvědavá, co nakonec vznikne. Vím, že se tam určitě podívám, až to bude hotové,“ prozradila Hana Dostálová. Přiznala však, že má zároveň obavy. „Trošičku se bojím konkurence. Ve Víru totiž vlastním prodejnu. A jedna by měla vzniknout i tam,“ dodala Dostálová.

Zároveň si myslí, že se změní typ turistů. „Zatím to tady lidé vyhledávají díky samotě. Je tady klid. Možná pak naopak začnou víc jezdit za kulturou než přírodou. Ale to zjistíme až časem, jak to skutečně bude,“ uvažovala nahlas.

Co má v areálu stát?



Byty

Hotel

Restaurace a kuchyně

Gril a pivnice

Turistické informační centrum

Hydroelektrárna

Parkoviště pro veřejnost

Konferenční prostory

Outdoorový obchod

Sádka na pstruhy

Prodejna regionálních výrobků

Projekt je v začátcích. První hrubý odhad investic je kolem sto padesáti milionů korun. „Chceme ten průmyslový areál obnovit. Stojí totiž na úžasném místě. Kolem sebe má ledovou stěnu či vodácký kanál. A díky napojení na aktivity v regionu to má obrovský potenciál. Zlepší se tím zázemí pro turisty,“ uvedl David Matuška, který je jedním z investorů. Zároveň je také zastupitelem obce Vír.

„Nevidím v tom problém. Všichni od začátku vědí, že se v tom angažuji. A ten areál není s obcí v žádném vztahu. Jsem jen vírský rodák, takže od mládí jsem se s touto dominantou setkával. Je to největší průmyslový podnik široko daleko,“ upřesnil Matuška s tím, že se detaily vize ještě mohou změnit. „Dříve zvažovaná hydroponická farma je například už na spadnutí,“ doplnil.

Speciální vztah k bývalé továrně má místostarostka Jarmila Havlová. „Dříve jsem tam sama pracovala. Bylo to asi do roku 2005. Mrzelo mě, když to pak zkrachovalo a leželo to skoro dekádu ladem,“ vysvětlila Havlová a dodala, že je za opětovné využití ráda. „Přesto to vnímám rozporuplně. Obci to může pomoci. Ale pokud to bude opravdu hodně využívané, může to znamenat omezení pro místní. Třeba s parkováním. Uvidíme, jak se to vyvine,“ zvážila místostarostka pro a proti.

Autorem architektonického návrhu je Lukáš Větrovec. „V současnosti to vytváří bariéru pro turistiku. Chceme to naopak zpřístupnit místním i turistům a v nést do toho život. Nechceme dělat megalomanské změny. Původním budovám přiřadíme novou funkci. Dneska by to už totiž nevzniklo,“ přiblížil architekt.