Po letech se na Zelenou horu přijela podívat turistka Jitka Veselá z Jižní Moravy. „Byla jsem tu naposledy před více než deseti lety. Tehdy byly zdi hodně oprýskané. Proto mě zajímalo, jak se to za tu dobu změnilo. Zelená hora je moc pěkná památka, i když se neustále opravuje a člověk si ji nevychutná v plné kráse. Ale jakékoli vylepšení vítám, bude díky tomu hezčí,“ popsala Veselá své dojmy.

Podle kastelánky Michaely Řeháčkové budou letos dokončovat práce na rekonstrukci ambitu. „Děláme ze všech stran vnitřní, vnější i venkovní fasádu a zároveň obnovujeme štukovou výzdobu. Lešení se bude postupně posouvat po obvodu ambitu. Štuky opravujeme současně kromě hlavního vchodu,“ řekla Deníku. A dodala, že není jisté, jestli návštěvníci letos opravené prostory navštíví. „Práce jdou podle plánu. Musíme však čekat, až prostory vyschnou. Záleží také na počasí,“ vysvětlila kastelánka s tím, že termín dokončení je do konce roku.

Řeháčková zároveň upozornila, že letošní novinkou bude křížová cesta. „Bývala tu už v minulosti. Jenže za minulého režimu se ztratila a my vůbec nevíme kam. Nová křížová cesta bude jiná. Obrazy budou namalované na plech. Jsem optimistická a do podzimu by mohly obrazy v ambitu být,“ prozradila kastelánka s tím, že na Zelené hoře budou tento rok pro návštěvníky nachystané také nové lavičky, odpadkové koše a další zázemí.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Do Zelené hory se letos chystá investovat také město. Na ambit přibude osvětlení. Původně mělo být u poutního kostela už na jaře, nakonec se žďárská dominanta rozzáří na podzim. Instalace osvětlení se podle místostarosty Jaroslava Hedvičáka zdrží kvůli samotné rekonstrukci. „Kolem kostela je lešení a kvůli tomu hrozí nějaká kolize. S farností jsme se dohodli, že to o pár měsíců odložíme,“ vysvětlil místostarosta s tím, že svítidel bude čtyřicet. Ta vyjdou na necelý milion a půl.

O Zelené hoře

Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Vychází to z legendy, ve které se praví, že v místě, kde Jan Nepomucký utonul, se objevila koruna z pěti hvězd. Tento symbol se objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby. Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu se nachází pět kaplí s pěti oltáři. Pět písmen má i latinské slovo TACUI (mlčel jsem). To je vyjádřením legendy, podle které světec zaplatil svým životem za to, že neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie.