Přivést vodu do domu, zapojit topení, nebo třeba utáhnout ventil správným nářadím. To vše musí zvládnout instalatéři, které připravují v SOŠ Nové Město na Moravě. A Lukáš Klimeš patří k nejlepším. Však už prý od malička slýchá, jak má šikovné ruce. „Navíc mě to baví. Jsem rád, že jsem se chytil právě v tomhle oboru, protože táta je taky instalatér. Řemeslo máme v rodině, “ říká učeň, který svůj talent předvedl na soutěžních kláních v Jihlavě a Brně.