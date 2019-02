Kříženci loveckých plemen se jmenují Gábin, Radeček a Marián. Úřad uvádí, že je stát loni zabavil původnímu majiteli podle zákona, který zvířata chrání před týráním. „Psi jsou v dobré fyzické formě, nejsou agresivní. Podrobnější informace podám při osobním setkání. Pár lidí už se na ně přišlo podívat,“ říká Zdeněk Veleba, majitel útulku v Lukově na Třebíčsku, u něhož zvířata po odebrání skončila.

Ještě v pondělí 18. února ráno na seznamu úřadem nabízených položek figuroval větší nůž opět s poznámkou, že se do majetku státu dostal poté, co byl zabaven, protože s ním někdo spáchal trestný čin. „V deset hodin dopoledne byla uzavřena elektronická aukce, bylo tam několik příhozů. S výhercem budeme jednat o uzavření kupní smlouvy,“ uvedla jihlavská pracovnice ÚZSVM Naďa Brabencová. Zda šlo například o vražedný nástroj, Brabencová nevěděla. Ani to prý na úřadě nezkoumají. Zkrátka soud věc nechal zabavit a ta propadla státu.

„Nepřísluší mi zveřejnit částku, za kolik se nůž nakonec prodal. Co ale zveřejnit můžu, je fakt, že výtěžek z prodeje je součástí odškodňování,“ doplnila. Jinými slovy – utržené peníze nejdou ministerstvu financí, pod které úřad spadá, ale ministerstvu spravedlnosti, které řeší odškodnění obětí trestných činů či jejich rodin. Tyto drobnější předměty se prý neprodávají špatně, forma elektronické aukce se osvědčila, lidé mají pohodlnější přístup k věcem díky internetu.

Rodinný dům a dva areály

A elektronické aukce se pomalu chystají i na nemovitosti. Ty jsou na Vysočině aktuálně v nabídce tři. Jde o rodinný domek v Habrech na Havlíčkobrodsku za 330 tisíc. A dva dražší objekty nedaleko sebe v místních částech Nového Města na Moravě, na oba už jsou vyhlášené aukce.

Konkrétně v Rokytnu je od roku 1997 rozestavěné, v současnosti dost zchátralé rekvalifikačně – rehabilitační středisko pro zdravotně postižené. Stát je nabízí za 2,35 milionu, o neatraktivní nemovitost zájem zatím není.

A ve Studnicích je k mání rozlehlý rekreační areál, který v minulosti sloužil zaměstnancům s rodinami. Tady podle informací Deníku zájemci existují, podle všeho vyčkávají, až klesne vyvolávací cena 8,67 milionu korun, která z objektu činí nejdražší položku na seznamu prodejů pod hlavičkou ÚZSVM na Vysočině. Studnice jsou atraktivním místem s pěknými výhledy, nejvýše položenou vsí ze Žďárských vrších. „Je-li na Novoměstsku nedostatek sněhu, stávají se Studnice posledním útočištěm lyžařů, a to pro svou nadmořskou výšku a dobré lyžařské terény,“ uvádí se na oficiálních stránkách Nového Města.