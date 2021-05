Klapka, kamera a akce, zní areálem jaroměřického zámku. Znovu sem totiž zamířil filmový štáb České televize, který zde natáčí pokračování historické minisérie Marie Terezie. Šanci vyzkoušet si, jaké to je být hercem, dostali i místní. Štáb totiž využil pro některé scény komparzisty, kteří se mohli dobrovolně přihlásit.

Do komparzu historické minisérie Marie Terezie se přihlásili i Radovan a Irena Kaňovští. Podařilo se, a ve filmu si zahráli šlechtický pár. | Foto: se souhlasem Radovana a Ireny Kaňovských

Mezi nimi byli i Radovan a Irena Kaňovští z nedalekých Myslibořic. K celému natáčení se dostali tak trochu náhodou. „Vyskočila na mě nabídka na internetu. Byla to naprosto spontánní reakce a protože nám s Radošem nechybí smysl pro akci, bylo rozhodnuto. Poslala jsem fotky a potřebné údaje a za deset minut už jsem na to zapomněla. Navíc to bylo jen několik dní od natáčení,“ poodhaluje Irena Kaňovská.