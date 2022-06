Podle Pacala je třídění odpadu ve městě na slušné úrovni. Stále se ale najdou jedinci, kterým je jejich okolí naprosto jedno. „Již v průběhu loňského roku jsme se proto domluvili s kreslířem Štěpánem Marešem. Je to třebíčský patriot, který pro nás nyní vytvořil obrazovou kampaň,“ dodal starosta.

Obrázky lze vidět na reklamních plochách, ale i na kontejnerech samotných. „Zaujalo mě to, je to vtipné. Na sociálních sítích někteří lidi ale psali, že se jich to dotýká. Prý je radnice přirovnává k prasatům. Ale v tomhle případě se spíš jedná o ty potrefené husy. Člověka, který binec nedělá, to nemůže urazit,“ okomentovala nezvyklou osvětu Petra Nováčková.

Kampaň vyšla na čtvrt milionu korun. Poběží tři měsíce. Pak město vyhodnotí, jaký měla efekt.