Jak firma připomíná, výběr dodavatele není ukončený ani téměř rok od podání nabídek. „V důsledku války na Ukrajině je situace ohledně dostupnosti a ceny základních stavebních materiálů kritická,“ informoval Jan Kuhn z Metrostavu. „Například stavební ocel je na trhu aktuálně v potřebném rozsahu nedostupná. A to minimální množství, které na trhu momentálně je, se prodává za čtyřnásobek běžných cen,“ dodal Kuhn.

Hospůdka ve Ždírci znovu ožívá, mají tam nového hostinského

Násobně prý zdražilo i asfaltové pojivo a plyn, více stojí i nafta. Vítězná firma se tak údajně snažila jednat s Krajem Vysočina o způsobu budoucí kompenzace zvýšených nákladů na provedení zakázky. „Byli jsme připraveni požadovat po zadavateli kompenzace z titulu války na Ukrajině v maximální limitované částce, která by byla nižší než nabídková cena dalšího uchazeče v tendru,“ popsal Kuhn s tím, že hejtmanství toto řešení odmítlo.

Metrostav Infrastructure nyní doporučuje zadavateli zadávací řízení zrušit a vypsat nové. Pokud se tak stane a zadávací podmínky budou reflektovat aktuální nestandardní situaci, firma se ráda zúčastní. Hejtman Vítězslav Schrek se k situaci vyjádří po úterním jednání Rady kraje.

Kapří den v Jihlavě připomenul středověké noční přepadení Jihlavy

Nejedná se ani zdaleka o první peripetii, která přípravu obchvatu v odhadované ceně miliardy korun přibrzdila. Uchazeči výběrové řízení už několikrát napadli u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Neustálými prodlevami však začíná být v ohrožení čtvrtmiliardová evropská dotace. Její získání je totiž podmíněné dokončením obchvatu do konce roku 2024. Letos v lednu hejtman Schrek prohlásil, že by se vše mělo stihnout, pokud se podaří podepsat smlouvu se zhotovitelem do půlky letošního roku.

Jihovýchodní obchvat přitom bude pro město zásadní. Propojí výpadovky na Třebíč a Znojmo se silnicí na Žďár nad Sázavou, potažmo na dálnici a centrum Jihlavy se tím zbaví tranzitní dopravy. „Obchvat může hodně pomoci nejenom Jihlavě, ale všem lidem z okolí, kteří jedou do centra, do severní části nebo na dálnici. Je to důležité nejen pro Jihlavu, ale pro kraj jako takový,“ zhodnotil stavbu jihlavský radní pro dopravu a bývalý primátor Jaroslav Vymazal. „Kraj pro to dělá maximum a my mu držíme palce, aby našel cestu,“ uzavřel optimisticky Vymazal.

O PLÁNOVANÉM OBCHVATU JIHLAVY



- jihovýchodní obchvat Jihlavy má být nejdražší dopravní stavba v historii Kraje Vysočina



- stavba měla začít v roce 2020, vše ale přibrzdily protesty



- evropská dotace na čtvrt miliardy korun je v ohrožení. Je podmíněná dokončením obchvatu do roku 2024