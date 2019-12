Betlémy už po dlouhá léta neodmyslitelně patří k vánočním svátkům. V centrech měst se ale jejich zvětšená verze dříve objevovala pouze sporadicky. V posledních letech se ale situace změnila. „K slavnostní vánoční výzdobě v Třebíči patří betlém už druhým rokem. Je umístěný pod vánočním stromem na Karlově náměstí. Je to dřevěný betlém. Loni jsme měli pouze svatou rodinu, tedy Josefa, Marii a Ježíška, letos přibyly další postavy a to Tři králové. Betlém hodláme dále rozšířit, takže v příštím roce přibudou ovečky. Letošní postavy vyráběl řezbář z Českého Krumlova, Václav Stibůrek,“ informovala mluvčí Třebíče Irini Martakidisová.

„Rostoucí“ betlém si letos pořídili i v Novém Městě na Moravě. Základ vytvořil brněnský sochař Patrik Vlček , kterému zdárně asistovali studenti Střední odborné školy Nové Město na Moravě. „Mívali jsme dříve slaměný betlém, ten se ale musel každý rok obnovovat. Proto jsme se rozhodli nechat vyrobit ze dřeva trvalý betlém, který bude přes jaro, léto a podzim umístěný v Horáckém muzeu. Náš betlém je trochu netradiční tím, že v něm nejsou samostatné postavy, ale jde o sousoší svaté rodiny. A počítáme s tím, že betlém bude „rostoucí“, to znamená, že každý rok do něj přibudou další postavy. Může se do toho zapojit i veřejnost, například amatérští řezbáři,“ potvrdil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Už několik let mají velké jesličky ze sena například v Křižánkách na Novoměstsku. „Lidé se u nich hodně fotí, patří mezi oblíbenou součást vánoční výzdoby. Vyrobili je zaměstnanci obecního úřadu a základ je vlastně pořád stejný, jen se sem tam něco opraví nebo vylepší,“ řekl starosta Křižánek Jan Sedláček.

Obliba prostorových betlémů ve žďárském okrese je čím dál zřetelnější, v době předvánoční i vánoční je lze najít také třeba v Křídlech, Bystřici nad Pernštejnem, v Jimramově nebo v Sazomíně.

Ani v Pelhřimově nezůstávají v tomto směru pozadu. „Město Pelhřimov vystavuje dřevěný betlém, který je umístěn již třetím rokem u vánočního stromu na Masarykově náměstí. Betlém byl vyroben v roce 2017 z lipového dřeva, jeho autorem je tesař Petr Šulc,“ uvedla pelhřimovská mluvčí Andrea Unterfrancová.

Také v krajském městě si mohou lidé vychutnat pohled na umělecké ztvárnění svaté rodiny připomínající čas nadcházejících Vánoc a událostí, které se v dávné historii odehrály ve městě Betlémě. „Na Masarykově náměstí v Jihlavě je letos umístěn slaměný betlém z rukou paní Vyskočilové z Cejle. V minulém roce byl betlém vypůjčený z Plander, vesnice nedaleko Jihlavy, od Veroniky Krejčířové Vackové. Paní Vyskočilová, přestože lze její práci vidět mimo Jihlavu třeba i v Praze nebo Brně, nám betlém vytvořila zcela zdarma, za což jsme jí velice vděční. Slámový betlém zdobí adventní vesnici na Masarykově náměstí, a je na něj krásně vidět i z kruhového kluziště kolem Mariánského sloupu,“ popsala Aneta Hrdličková z kanceláře primátora.

Ve Žďáře nad Sázavou se o instalaci prostorových jesliček nestará město, ale Kolpingovo dílo České republiky. „To je také vlastníkem slaměného betlému, který pochází z dílny Jiřího Jedličky z Havlíčkova Brodu. Ten podobné betlémy stavěl pro více měst a obcí a dokonce i pro pražskou katedrálu. Na žďárském náměstí ho poprvé instalovali v roce 2016, takže letos je to už počtvrté. Betlém se nachází přímo u budovy Staré radnice,“ informoval žďárský mluvčí Matěj Papáček.

Humpolečtí se pro změnu vydali jinou cestou. „V Humpolci jako součást městské vánoční výzdoby betlém není. Jako prostorovou dekoraci ale mohu zmínit jakýsi světelný tunel, který u vchodu střeží dva andělé. Ten je umístěn na Horním náměstí. V minulém roce jsme měli na stejném místě také prostorový, tentokrát ale světelný prvek, a to průchozí kouli,“ prozradila mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.