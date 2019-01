Třebíč - Že nejlevnější nabídka nemusí být zároveň nejvýhodnější, už si budou patrně navždy pamatovat třebíčští radní. Když před pěti lety zadali zimní údržbu firmě s nejnižší cenovou nabídkou, odstartovali tím kolotoč problémů se špatně uklizenými cestami a chodníky. Dnes stojí radní před zásadním rozhodnutím znovu. Opět budou vybírat firmu pro úklid ulic.

Ani den po sněhové nadílce nejsou v centru Třebíče uklizené chodníky. | Foto: Deník/Kamil Černý

Podmínky budou muset nastavit tak, aby se černý scénář neopakoval. Základ smlouvy už podle místostarosty Milana Zeiberta na radnici vzniká. „Ve smlouvě budou na rozdíl od té původní vyšší pokuty a sankce. Předchozí smlouva byla spíše postavena na okamžité výpovědi. Což se nakonec stalo, ale opačně. Výpověď nedalo město, ale firma městu,“ poznamenal místostarosta zodpovědný za úklid města.

Původní smlouva obsahovala sankce v řádu tisíců, nově by měly být postihy citelnější. Konkrétní ale Zeibert být nechce. „Pracujeme na tom. Smlouva bude připravená včas, abychom stihli výběr, v jehož závěru bude nástup firmy k 1. červenci 2017,“ sdělil místostarosta. Radní minulý týden zveřejnili předběžné oznámení veřejné zakázky na čištění a zimní údržbu místních komunikací. Předpokládají, že za údržbu zaplatí 18 milionů korun. „Hodnota zakázky je stanovena na 18 milionů korun ročně. To ale neznamená, že je to horní nebo spodní hranice. Je to předpokládaná hodnota zakázky,“ řekla místostarostka Marie Černá.

Na přípravu výběrového řízení si město najalo poradenskou firmu. Ta se bude podílet na přípravě konkrétních zadávacích podmínek výběrového řízení, mluvit bude i do ceny zakázky. Výběr nové firmy musí radnice zvládnout do poloviny roku, kdy Třebíči končí mluvní vztah s úklidovou firmou AVE. Je ale také možné, že radní ve výběrovém řízení nevyberou nikoho. Nebo že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásí; zejména, pokud město nastaví podmínky příliš striktně. Co potom? „Museli bychom výběrové řízení zopakovat. Do začátku zimy bychom opakované řízení zvládli,“ míní Marie Černá.

O zřízení vlastních technických služeb, které by mělo město pod kontrolou, radní neuvažují. Bylo by to podle nich příliš nákladné a nedalo by se to stihnout do 1. července tohoto roku.

Čištění a zimní údržbu místních komunikací v Třebíči obstarává firma AVE od července roku 2012, kdy vyhrála výběrové řízení. Smlouvu s ní město tehdy uzavřelo na dobu neurčitou. AVE však dala městu na podzim loňského roku výpověď s vysvětlením, že požadavky města na personální zajištění a na technické vybavení jsou vysoké „Naše společnost není za současné situace schopna zakázku realizovat tak, abychom splnili veškeré nároky města a zároveň pro nás byla ekonomicky rentabilní," sdělila tehdy Deníku mluvčí společnosti Pavla Ivácková.

Společnost AVE vyhrála v roce 2012 výběrové řízení s cenou 12,5 milionu za rok. O zakázku se tehdy ucházeli tři zájemci, včetně osvědčené místní firmy Čikom, která zimní údržbu spolehlivě prováděla dříve. Společnost AVE prosazoval zejména tehdejší místostarosta Pavel Svoboda. AVE pak začalo sponzorovat některé místní sportovní oddíly. Že měl Pavel Svoboda na výběru svůj podíl, upozorňují i současní radní. Faktem ovšem zůstává, že zakázku schválila rada města s kolektivní odpovědností a jejím členy byli tehdy jak Marie Černá a Milan Zeibert, tak i tehdejší starosta Pavel Heřman či radní Pavel Pacal a další.