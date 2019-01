Jihlava, Třebíč - Komise vybrala nové trestní i civilní soudce pro Jihlavu a Třebíč. Čeká se pouze na jejich jmenování.

Dlouholetý předseda Okresního soudu v Jihlavě Vladimír Sova odchází na dvouměsíční stáž na jihlavskou pobočku brněnského krajského soudu. V zákulisí se spekuluje o tom, že to může být natrvalo. | Foto: Deník/ Roman Martínek

Vrahy, brutální násilníky a další zločince z Vysočiny, kteří mají na svědomí nejzávažnější trestné činy, začne zřejmě ještě letos soudit jihlavská pobočka brněnského krajského soudu. Doteď všechny tyto případy řešil Krajský soud (KS) v Brně s krátkou výjimkou v roce 2010.

Tomu, aby mohla jihlavská pobočka začít znovu fungovat nejen jako odvolací soud, prakticky nic nebrání. Čeká se jen, až prezident republiky Miloš Zeman jmenuje nové soudce, kteří před několika dny uspěli ve výběrových řízeních. Předsedou výběrových komisí byl prezident Soudcovské unie a bývalý předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou Tomáš Lichovník.

Pro jihlavskou pobočku Krajského soudu v Brně byl už před časem vybrán nynější soudce Okresního soudu v Jihlavě Zdeněk Chalupa. Soud na jeho místo ale musel najít náhradu a v široké konkurenci nakonec uspěl bývalý policista a současný státní zástupce z Okresního státního zastupitelství v Jindřichově Hradci Miroslav Petrák.

Kvůli věznici narůstá agenda

Nového trestního soudce potřebují také v Třebíči kvůli narůstající agendě v souvislosti s věznicí v Rapoticích. Čtvrtým trestním soudcem v Třebíči by se měla stát současná státní zástupkyně z Okresního státního zastupitelství v Brno venkov Petra Rutarová.

Kdy přesně se budou moci všichni noví trestní soudci ujmout úřadu, bude záležet na tom, jak rychle dokáže Krajský soud v Brně podat návrh na jejich jmenování, a především na tom, kdy se nový prezident Miloš Zeman rozhodne jmenovat nové soudce. „Konkrétní datum podání návrhu na jmenování zatím není známo, nicméně protože oba vybraní kandidáti nyní působí jako státní zástupci, budou osloveni jejich nadřízení s dotazem, k jakému datu mohou být tito vybraní státní zástupci vůbec uvolněni k výkonu funkce soudce na okresních soudech," uvedla mluvčí KS v Brně Miroslava Sedláčková.

Kvůli odchodům do důchodu a jednomu úmrtí soudce v Třebíči museli být vybráni i čtyři noví civilní soudci. Pro Jihlavu uspěli ve výběrovém řízení Lubomír Křikava z OS Praha západ a František Dolíhal z Nejvyššího správního soudu v Brně. Pro Třebíč byli vybráni Jan Kolba z Nejvyššího soudu v Brně a Jan Růžička z Krajského soudu v Ostravě.

Nový předseda?

Chystá se ještě jedna zásadní změna, která by po mnoha letech mohla znamenat i změnu na postu předsedy Okresního soudu v Jihlavě. Od začátku dubna odejde na dvouměsíční stáž na jihlavskou pobočku brněnského krajského soudu Vladimír Sova, který je současným předsedou Okresního soudu v Jihlavě. Nahradí tak soudce Miroslava Nováka z odvolacího senátu, který se musel vrátit do Brna.

Novák do Jihlavy z Brna dojížděl tři roky. Původně na Vysočinu vůbec jít nechtěl a byl sem poslán proti své vůli. Miroslav Novák kvůli tomu podal na Krajský soud žalobu. Nelíbilo se mu, že jako soudce byl jmenován pro Krajský soud v Brně a s přeřazením do Jihlavy od ledna 2009 nedal souhlas. Se státem se soudí už třetí rok. V první instanci soudy rozhodly, že je jeho žaloba neoprávněná. Soudce se odvolal a dodnes není spor vyřešen. Když už si Miroslav Novák na Jihlavu začal pomalu zvykat, přišlo nečekané rozhodnutí Krajského soudu, které padlo 8. února. Soud po třech letech rozhodl o předběžném opatření, podle kterého byl Miroslav Novák až do vyřešení sporu z Jihlavy stažen. Nyní by ho měl dočasně nahradit právě Vladimír Sova.

V zákulisí soudu se ale hovoří o tom, že by stáž dlouholetého předsedy okresního soudu nemusela být pouze dočasná a Vladimír Sova by se mohl stát krajským soudcem. Není tedy vyloučeno, že další výběrové řízení bude na post předsedy Okresního soudu v Jihlavě.