Aktuálně dělníci pracují na varně. „Normálně je ve varně vidět zakřivení země a teď vaříme v takové nudličce,“ řekl opět s trochou nadsázky náměstek, který odhaduje, že na konci letošního roku budou kuchaři už vařit v nových prostorech. Dělníci potom ještě dodělají sklady, šatny, jídelnu a venkovní práce jako například zateplení. „Práce by měly teoreticky skončit zhruba za rok. Naplánované to bylo na únor, ale je možné, že se to o několik měsíců protáhne,“ dodala mluvčí nemocnice Monika Zachrlová s tím, že začátek byl v prosinci 2019.

Kuchyň se oprav v takovém rozsahu dočkala poprvé od výstavby, jinými slovy po sedmadvaceti letech, technologie tam byla dosud původní. „Bude to skok o jednu generaci,“ zdůraznil Filip a přiznal, že se před zahájením oprav bál odchodu personálu. Kuchaři ale vše berou pozitivně.

Změna na talíři

Novou kuchyň přitom uvítají nejen kuchaři, ale i pacienti. Ti to prý na talíři určitě poznají. „Budeme schopni vařit daleko širší škálu receptů a technologie bude skoro automatická, tak tam nehraje takovou roli lidský faktor,“ plánuje náměstek a s úsměvem vzpomněl, jak dnes kuchaři v provizorních podmínkách míchají brambory bidlem. Nemocnice plánuje s novou kuchyní rozšířit sortiment a začít vařit i pro bufet. Tam by měla být v nabídce alespoň teplá polévka. „Dále chceme zavést minutkovou kuchyni, salátovou kuchyni, nabídku rozšíříme opravdu ve velkém,“ má jasno Alexander Filip.

Letošní opravy v Nemocnici Jihlava

- největší investiční akcí je oprava kuchyňského provozu

- letos dojde ještě k výměně výtahů v gynekologicko-porodnickém pavilonu

- zvětšení lékárny je téměř dokončeno

Nemocnice dosud vařila až patnáct set jídel denně, to se zvýší na dva tisíce. „Kuchyň vaří nejen pro pacienty, kterých je, když nepočítám covidovou dobu, pět set. Vaří pro zaměstnance a třeba i pro soukromé ambulanty, kteří jsou na Domě zdraví,“ spočítala Monika Zachrlová. Vzhledem ke koronaviru je nyní obědů zhruba polovina a na kuchaře tak není takový tlak. To jistě vítají, vaří totiž v provizorních sklepních podmínkách. „I my chodíme na obědy do provizorních sklepních podmínek,“ usmála se mluvčí.

Je zřejmé, že se nejedná vždy o jeden druh jídla. „Máme tu kolem 250 receptur. Někdy se to ale liší jen v tom, že je to nemasné, bez lepku a podobně. Vaří se toho ale opravdu hodně, v rámci rekonstrukce tady vzniknou i malé kuchyně, kde se připravují speciality. Třeba jídlo, které musí nějaký pacient dostat a vaří se jen jeden kus,“ popisuje.

Kromě kuchyně se v nemocnici také v dubnu pustili do zvětšení lékárny v přízemí. Ta se zákazníkům opět otevře ve středu a místo tří výdejních míst jich nabídne rovnou pět.

Před pár dny začaly také opravy výtahů v gynekologicko-porodnickém pavilonu, ten je v plánu do budoucna opravit celý. Plánů do budoucna ale mají v nemocnicí více. „Chceme stavět pavilon následné a rehabilitační péče. Stávající LDN je v paneláku, máme tam dialýzu a ten se opravovat nedá. Navíc nám chybí ubytovací kapacity, máme půjčených pět bytů od města, to nestačí hlavně v oblasti středního zdravotního personálu,“ naznačil Alexnader Filip, jak by se měl areál nemocnice dále měnit.