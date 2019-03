Také letos, stejně jako v předchozích letech, se akce zúčastní okolo dvaadvaceti tisíc dobrovolníků, ať už jednotlivců nebo z řad nejrůznějších spolků organizací či institucí. „Největší zájem o akci Čistá Vysočina je na Žďársku, tam se přihlásilo 143 organizací a skupin. Nejmenší naopak na Pelhřimovsku, kde se do úklidu hlásí 52 organizací a skupin. Hlásí se často školy, ať už základní, mateřské nebo střední, a také obce, sbory dobrovolných hasičů a různé spolky, jako například sousedské, rodičovské, volnočasové nebo politické strany. Zvýšil se ale také zájem ze strany fyzických osob a soukromých firem,“ informoval Oldřich Sklenář z oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu.

Ovšem i nejaktivnější Žďársko má ještě určité rezervy. Do akce Čistá Vysočina by se i tam mohlo zapojit mnohem více lidí. „Musím se přiznat, že jsem se této jarní úklidové aktivity osobně nikdy neúčastnila. Ale syn se předloni zapojil. Doma nám pak vykládal, co všechno jsou lidé schopni vyhodit do přírody. A když jsme pak jeli autem na výlet, peskoval mě, když jsem chtěla z okna vyhodit i jen slupku od banánu, která by se v přírodě stejně rozložila. Od té doby vozíme v autě vždycky sáček na odpadky, abychom je mohli pak doma vyhodit,“ popsala svůj příběh Šárka Konečná ze Žďáru nad Sázavou.

„Ani letos jsem se do akce Čistá Vysočina nepřihlásila. Zkusím to napravit tím, že až půjdu na nějakou procházku, vezmu si igelitovou tašku a posbírám do ní odpadky, které najdu,“ dodala.

Na Jihlavsku se do úklidu pravidelně zapojuje například město Brtnice. A – podle slov tamní starostky – nejinak tomu bude i letos. „Město Brtnice se již několik let pravidelně zapojuje do akce Čistá Vysočina. Tento rok je u nás akce naplánována na čtvrtek 18. dubna, a to proto, že čtvrtek je neúřední den a úklidu se tak účastní většina zaměstnanců úřadu včetně vedení města. Každá skupina má svůj úsek podél komunikací a technická skupina města nám následně sváží pytle s odpady na určená místa,“ potvrdila první žena brtnické radnice Miroslava Švaříčková.

Kromě samotného úřadu se v Brtnici k jarnímu sběru odpadků připojují i další organizace. „Do jarního úklidu se zapojuje pravidelně i základní a mateřská škola, které mají na starosti okrajové části obce a parky. Aktivní jsou v úklidu nejen občané Brtnice, ale i místních částí. A také farníci z Brtnice, členové tělovýchovné jednoty Sokol Brtnice a další. Někteří z nich se připojují i k akci Ukliďme Česko,“ pochválila Brtnické jejich starostka.