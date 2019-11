Nelichotivý primát: Počet nehod? Třebíčsko na špici. Policie posiluje kontroly

Třebíčsko – Třebíčsko je co do počtu dopravních nehod v kraji na špici. V okrese se od začátku roku do konce října stalo 746 havárií. Zemřelo při nich sedm lidí.

Dopravní nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Sedlák