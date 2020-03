Bezpečné přenášení obojživelníků přes silnici u rybníka Sviták mají každoročně na starost školáci ze Základní školy Dušejov na Jihlavsku. Letos však kvůli šíření nového typu koronaviru, kdy jsou školy v celé republice zavřené, to budou muset zvládnout dobrovolníci ze spolku Mokřady sami.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

„Učitelé mě oslovili, jestli by to nemohly zajišťovat i děti, ale já to zamítla s tím, že je nouzový stav a lidé by se neměli shlukovat a příliš vycházet z domu,“ řekla ředitelka Základní školy Dušejov Marcela Krejčová.