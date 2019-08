„Zajistíme poradenství před cestou do zahraničí, konzultaci možných zdravotních i jiných rizik, včetně posouzení zdravotního stavu. S pacienty probereme doporučené léky, vhodné očkování pro danou oblast, druh pobytu a roční období. K dispozici budeme mít kompletní nabídku vakcín dostupných v České republice, a to včetně očkování proti žluté zimnici,“ přiblížila novou službu lékařka Martina Jamborová, která ambulanci povede.

Podle potřeb zájemců bude možné vystavit mezinárodní očkovací průkaz nebo potvrzení o očkování v českém a anglickém jazyce. Součástí poradenství se stanou také informace o riziku malárie v exotických destinacích, eventuálně předpis antimalarické profylaxe. „Ambulance rozhodně nebude fungovat jenom pro cestovatele. Plánujeme poskytovat další očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to i proti onemocněním vyskytujícím se v našich podmínkách – například očkování proti viru klíšťové encefalitidy, meningokokovým onemocněním, chřipce a dalším,“ dodala Martina Jamborová s tím, že ambulance bude otevřená vždy v pondělí od 13.30 do 16 hodin a v úterý od 10.30 do 16 hodin.

Nemocniční ambulance zajistí taktéž očkování u profesních rizikových skupin, splenektomovaných pacientů (s porušenou či zaniklou funkcí sleziny) a pacientů po prodělaném závažném invazivním pneumokokovém či meningokokovém onemocnění nebo vakcinaci zaměstnanců nemocnice.