Podle ní se na Ukrajině nepřetržitě válčí už od roku 2014. „Od té doby do současné invaze v mé zemi zemřelo čtrnáct tisíc lidí a děly se tam hrozné věci, o kterých se ale obecně neví. Bylo to menší území a hrozně daleko od Evropy, tak to nikdo jako válku nebral,“ popisuje dívka, která pochází z Užhorodu.

Běž domů Ivane. Tak zní vzkaz na jihlavském náměstí. Podívejte se

Koncert pro Ukrajinu



* Koncert pro Ukrajinu v Humpolci vynesl 26 880 korun

* Peníze už jsou na účtu ukrajinské ambasády

* Alfred Habermann nevylučuje, že uspořádá další koncerty

Boje na východě země pociťovala tak, že se hodně lidí přestěhovalo do jiných částí Ukrajiny, včetně Zakarpatí, a řada krajanů byla povolaná do boje. Před čtyřmi a půl roky pak Tetiana Tishchenko odcestovala do Česka. Nebylo to kvůli bojům, chtěla studovat hru na varhany. Na konzervatoři pak potkala studenty z Vysočiny, se kterými si rozumí a kteří dokázali nedělní koncert zorganizovat v rekordně krátkém čase. „Bylo potřeba přijít s pomocí rychle,“ přikyvuje Alfred Habermann, který byl hlavním organizátorem a nevylučuje pokračování v dalších městech na Vysočině.

I když má Tetiana Tishchenko rodinu v Česku, na Ukrajině má stále spoustu známých a kamarádů. „Psala jsem všem, koho znám, jak jsou na tom a jestli potřebují pomoc. Ti, kteří jsou na Zakarpatí, jsou ale spíše připravení pomáhat těm, kteří přijedou. A kamarádka, která žije v Kyjevě se synem, mi napsala, jestli jsem se nezbláznila, že když všichni odejdou, nebude nikdo chránit zem,“ vypráví Tishchenko.

Vlna vlastenectví je na Ukrajině podle varhanice neskutečná. „Lidi stojí fronty na vstup do jednotek teritoriální obrany. Ti, kteří aktivně ukrajinštinu nepoužívali, jí teď preferují před ruštinou, vznikají vlastenecké písně a básně,“ popisuje žena a potvrzuje, že Ukrajinci jsou připravení bojovat do poslední kapky krve. „Takovou vlastnost mají Ukrajinci již po staletí, v dějinách museli už několikrát bojovat za svojí samostatnost, tu si cení nadevše,“ vysvětluje mladá dívka.

Odvézt rodiny a zpátky na Ukrajinu

Spousta Ukrajinců prchá přes Zakarpatí do zahraničí, někteří tam ale zůstávají. Nejen hotely, ale i školy a další budovy se změnily v ubytovny. Stává se, že otcové od rodin odvezou ženy a děti, sami se pak vrací zpět do válkou zasažených oblastí bojovat. „Potřebují ale neprůstřelné vesty, ochranné pomůcky a léky. A proto si myslím, že nejlepší cestou je posílat peníze přímo na účet velvyslanectví. Oni zakoupí přesně to, co je potřeba,“ říká Tetiana Tishchenko.

Tanec i soutěže: děti si v Humpolci užily karneval, podívejte se

Prozradila také, že příprava na koncert v Humpolci byla psychicky velmi náročná. „Nedokážu se soustředit na hru, když vím, že ve stejnou dobu v mé zemi umírají lidí. Stále řeším sama v sobě jedinou věc – zda dělám to nejužitečnější, co teď můžu, nebo bych měla všeho nechat a jít někam jako dobrovolnice,“ vysvětluje s tím, že už poslední týden na akademii nechodí, kantoři to pochopili. „Koncert v Humpolci mě ale přesvědčil, že děláme správnou věc. Uvědomuji si, že vybrané peníze můžou někomu reálně pomoct, že nakoupená neprůstřelná vesta či lék navíc může zachránit lidský život. To mě ujišťuje, že takové akce mají velký smysl a že v tom máme pokračovat,“ uzavírá varhanice.

V této myšlence jí podporuje i její kamarád Alfred Habermann, který také chce pomáhat a blesková organizace koncertu to potvrzuje.