Ničení vysílačů kvůli 5G sítím měl na svědomí schizofrenik

Loni poničil několik vysílačů mobilních operátorů na Jihlavsku. Tvrdil, že nová technologie 5G je škodlivá. Do vězení však zřejmě nepůjde. Podle aktuálního zjištění Deníku totiž trpí jednatřicetiletý Matouš B. paranoidní schizofrenií. To bude s největší pravděpodobností znamenat zastavení trestního stíhání pro nepříčetnost. „Mohu potvrdit, že znalec u obviněného konstatoval neléčenou paranoidní schizofrenii, což by vylučovalo jeho trestní odpovědnost,“ naznačil Deníku jihlavský státní zástupce Jan Kadlec. Vyšetřování však podle jeho slov i nadále pokračuje.

5G vysílač - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Matouše B. už v souvislosti se závěry znaleckého posudku před několika dny propustili z vazby a dopravili do psychiatrické nemocnice na uzavřené oddělení. „Podle znalce je pobyt obviněného na svobodě nežádoucí, protože by mohl být nebezpečný sobě či okolí,“ vysvětlil Kadlec. O jeho dalším osudu tak bude muset rozhodnout Okresní soud v Jihlavě. Ten by měl obviněnému nařídit ústavní psychiatrickou léčbu. Kdy soud zasedne, není zatím jasné. Obhájce obviněného už před časem řekl, že se jeho klient přiznal pouze částečně a chtěl se obhajovat před soudem. „Při výslechu na policii se vyjádřil, že se někde dočetl, že 5G sítě jsou pro lidstvo zdraví škodlivé,“ uvedl už dříve obhájce Aleš Čáp s tím, že jeho klient nepřipouštěl vliv nějaké duševní nemoci. To je však podle Jana Kadlece typické. „Dotyčný si svou duševní nemoc neuvědomuje a považuje se za zdravého,“ podotkl. Podle názoru znalce se obviněný nijak neléčil a nemoc se u něj začala rozvíjet zhruba od loňského jara. Platit hrobová místa hotově není nutné, vzkazuje jihlavská radnice veřejnosti Na neobvyklý případ jako první upozornil Deník. Matouše B. obvinili z toho, že loni v září a říjnu poškodil celkem devět vysílačů v Jihlavě a okolí. Ve všech případech použil pákové kleště, jimiž přestřihl kabely vedoucí do technologického zázemí. Do oplocených objektů se vloupával především ve večerních hodinách. Dopaden byl krátce poté, co z provozu odstřihl vysílač na kopci Kolíbl nad Jihlavou. Podle policie měl u sebe mimo jiné pákové kleště, kterými kabely poškodil. Předběžná škoda na poničených vysílačích je zhruba 800 tisíc korun. Svým činem, který policie posoudila jako trestný čin poškození obecně prospěšného zařízení, vyřadil z provozu tisíce uživatelů mobilního signálu včetně nemožnosti dovolat se na tísňovou linku. Za to mu hrozilo až šest let vězení. Veřejně se proti nové technologii 5G nikde nevymezoval. V minulosti bral drogy a za jejich prodej skončil i před soudem. Odsouzen byl opakovaně. Naposledy loni na jaře.

