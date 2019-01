Nové Město na Moravě - Nevěřící Tomášové, kteří nedávali sněhu v novoměstském zásobníku šanci a mysleli si, že neodolá náporu slunečních paprsků, jsou zklamáni.

Novoměstští odkryli loňský sníh pro biatlonisty. | Foto: Deník/ Libor Plíhal

„Poklad", který členové sportovního klubu na konci zimy ukryli pod štěpku, se pomalu odkrývá. „Začínáme odstraňovat štěpku, to potrvá až do soboty. Pak budeme sníh navážet na tratě. Znečištěný půjde dospodu a na to pak přijde čistý sníh," potvrdil Karel Klapač ze Sportovního klubu Nové Město na Moravě.

Pro Světový pohár v biatlonu je zapotřebí nachystat téměř čtyři kilometry tratí. V zásobníku je nyní okolo dvaceti tisíc kubíků sněhu. „Sníh už jsme zkontrolovali, je ho tam dostatek. Technologie uchovávání sněhu v zásobníku je už léty prověřená. Měli jsme jen trochu strach, jak půjde sníh od štěpky, ale jde to dobře. Tratě budou připravené," uvedl Karel Klapač.

Pořadatelé mají ale i další sněhovou rezervu. Už od pondělí jsou v mrazivém počasí po dvoutýdenní přestávce opět v provozu děla, která zasněžují stadion a také chrlí sníh na velkou hromadu na parkovišti u hotelu Ski. „Sněhu budeme mít určitě na biatlonový Světový pohár dostatek," prohlásil Klapač.

Historicky první český zásobník sněhu se začal budovat na konci minulého roku. Tvoří jej jáma o velikosti velkého fotbalového hřiště 120x90 metrů v blízkosti Vysočina Areny pod kopcem Harusák. V Evropě je obdobných zásobníků několik desítek, používají je i severské země. Novoměstští se inspirovali zejména v Ruhpoldingu s podobnou nadmořskou výškou.

SP v biatlonu se uskuteční v Novém Městě od 15. do 18. prosince a těší se velkému zájmu fanoušků. Na čtvrteční a páteční program zůstalo v předprodeji ještě zhruba pět tisíc vstupenek na stadion a také na tribuny u tratí. Na oba víkendové dny jsou lístky na stadion s kapacitou dvacet tisíc diváků vyprodány, k dispozici jsou už jen vstupenky na tribuny okolo tratí