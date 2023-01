Radnice si tak nejdříve vyslechla kritiku za to, že na Nový rok ohňostroj neudělá, a pak naopak za to, že ho udělá. Patová situace. „Určitě se neumíme zavděčit všem. To asi nejde u žádné akce,“ pokrčil rameny mluvčí magistrátu Radovan Daněk.