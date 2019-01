Včelnička – Ve Včelničce, kousek od Kamenice nad Lipou, budou možná opět vyrábět sklo.

Kdysi úspěšná sklárna ve Včelničce je prázdná a chátrá již téměř čtrnáct let. Co s tímto objektem bude dál, nejspíš ukáže čas. | Foto: Deník/Denisa Šimanová

Tamní objekt bývalé sklárny má momentálně ve vlastnictví František Zedek, který pracuje jako jednatel firmy Antares z Přerova. Jak sám řekl, téměř čtrnáct let zastavenou výrobu skla ve Včelničce chce uvést znovu do provozu.

„Sklárnu ve Včelničce mám v úmyslu znovu zprovoznit. Víc se k tomu zatím vyjadřovat nebudu," řekl František Zedek. I když má současný majitel s chátrajícím objektem ve Včelničce nemalé plány, místní na tuto iniciativu, vzhledem k tomu, že se s objektem bývalé sklárny už roky nic neděje, příliš nesází.

Sklárny Antonín Rückl a synové, sklárna Včelnička na Pelhřimovsku, skončila v roce 2002. „Už když jsme ve sklárně končili, tak dovnitř teklo střechou. Pochybuji tedy, že v tomto objektu vznikne něco nového, a už vůbec nevěřím tomu, že by se zde mělo opět vyrábět sklo," podělil se o svůj názor na věc místostarosta obce Oldřich Dejmek, který v této sklárně až téměř do jejího konce také pracoval.

Kvůli zániku sklárny ve Včelničce přišlo o práci několik stovek lidí. „Když počítám i brusírnu v Kamenici nad Lipou, která byla se sklárnou ve Včelničce takzvaně propojená, tak o práci tehdy přišlo téměř dvě stě lidí," zapřemítal Oldřich Dejmek.

Dodal také, že s hledáním nového zaměstnání měli problém hlavně starší lidé. „Když jsem věděl, že se k něčemu takovému schyluje, tak jsem ze sklárny odešel sám. Najít si novou práci mi v tu dobu problém nedělalo, to se týkalo spíš těch starších lidí, kteří měli těsně před důchodem," prozradil Dejmek.

Vázy, skleničky, mísy či talíře se ve Včelničce přestaly vyrábět v roce 2002. „Historie momentálně chátrajícího objektu bývalé sklárny ve Včelničce je na dlouhé povídání. Ve zkratce ale mohu říci, že v této sklárně přišlo před několika lety hodně lidí o peníze," pronesla stručně starostka Včelničky Milena Hronová.

Sklárna ve Včelničce, tehdy zaměřená na výrobu prakticky veškerého sortimentu užitkového a dekorativního skla, a to křišťálového a olovnatého, čirého nebo barevného, zdobeného rytím, broušením i malováním, se mohla chlubit dlouholetou tradicí.

Již zmíněné skleničky, vázy, misky, talíře a další skleněné produkty, které vyráběly šikovní a zruční lidé právě v tamní sklárně, mohli lidé využívat jak ke svým každodenním činnostem, tak jim též sloužily jako dekorace.

Svou nespokojenost s ukončením výroby skla ve Včelničce popsala na jednom diskusním fóru i Marcela Šípková. „Sháněla jsem informace o tom, proč sklárna zanikla. Nikde jsem se to nedověděla. Výrobky z této sklárny jsou nádherné, nevím, proč se v naší republice ruší podniky, které by mohly vydělávat a vyvážet toto zboží i do zahraničí. Je to jen můj názor, možná se pletu, ale myslím si, že o takovéto zboží od nás vždy zájem byl. Myslím tím v zahraničí. Naše sklo bylo vždy žádané, proto je mi divné, že se vše dobré ruší," popsala už dříve svou zkušenost s výrobky z bývalé sklárny ve Včelničce Šípková.

Antonín Rückl vybudoval sklárnu ve Včelničce v roce 1875. V roce 1923 byl podnik přeměněn v rodinnou akciovou společnost, jejímiž akcionáři se stali výlučně členové rodiny Rücklů.