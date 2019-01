Nové Město na Moravě - Na 550 závodníků z 18 zemí Evropy se zúčastní víkendového Mistrovství Evropy v individuálních musherských disciplínách v novoměstské Vysočina Areně.

Canicross. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Podle organizátorů z klubu TJ Sokol Maxičky jde o největší akci v dějinách individuálního musheringu na území České republiky. Na tratích se závodníci utkají v canicrossu, který představuje běžce v zápřahu se psem, bikejöringu, kdy je v zápřahu se psem cyklista, a ve scooteru, kdy soutěží koloběžkář tažený psem.

„Připraveno je sto osm medailí pro závodníky od sedmi let věku po atraktivní kategorii veteránů nad šedesát let," uvedla za pořadatele Kamila Šrolerová.

Slavnostní zahájení šampionátu se odehraje už dnes v 18 hodin. Vstup do Vysočina Areny je pro diváky po celé mistrovství zdarma.

Pětadevadesát sportovců bude bojovat o co nejlepší umístění pod vlajkou České republiky, z toho jde o patnáct dětí. Kromě Česka budou mít početné zastoupení kupříkladu i Belgie, Francie a Švýcarsko.

Novoměstské trasy jsou pro musheringové závody ideální. „Trasy závodů včetně štafet budou víceméně kopírovat trasu závodní lyžařské pětikilometrovky v prostorách lesa Ochoza. Už při schvalování a homologaci trati letos v dubnu byla komisaři kvitována její výšková variabilita a extrémní převýšení. Uznání máme za její šířku umožňující divácky atraktivní předjíždění," vyjádřil se ředitel závodů Michal Ženíšek.

„Ta lokalita je přesně to, co potřebujeme. Navíc možnost závodit ve Vysočina Areně, známé biatlonem, přilákala zahraniční závodníky," doplnil Ženíšek. Počet startujících na dřívějších mistrovstvích podle Šrolerové nepřesáhl čtyři stovky.

Týmy zaplnily hotel Ski, štěkot se ozývá i od více než tří stovek karavanů zaparkovaných kolem. Před startem si závodníci potřebují trať alespoň jednou projít, aby si ji pes zapamatoval.

Musheringové závody jsou typické svojí rychlostí, zejména v nejrychlejší kategorii bikejöringu. „Průměrná rychlost je vysoká, při soustředění jsem si měřil čas a v prudkém sjezdu to bylo až 47 kilometrů v hodině," přiblížil závodník Marian Kdýr. S ohledem na oblíbenost těchto sportů a s přihlédnutím k velice dobrým výsledkům českých reprezentantů se očekává, že Češi budou bojovat o více než desítku medailí.

Tratě měří tři a 5,2 kilometru. Jejich obtížnost potvrdila Linda Suchá z Batelova u Jihlavy, která bude se svým tříletým psem Špuntem závodit v bikejöringu. Šanci vyhrát má podle ní jen sehraný tým. „Většina tratí bývá rovinatých. Tady musí biker i pes pracovat na sto procent jak do kopce, tak z kopce," uvedla.

Pořadatelé upozorňují na to, aby diváci s sebou do arény nebrali svoje čtyřnohé miláčky. „Platí zákaz vstupu se psem, a to po celé délce trasy. Běžící psi jsou plní adrenalinu a mohlo by dojít k incidentu," upozornila za pořadatele Kamila Šrolerová. U tratí očekávají organizátoři několik tisíc diváků. Lidé mohou fandit, neměli by však používat řehtačky, protože závodním psům velký hluk vadí.

V čem se bude závodit?

PROGRAM: Slavnostní zahájení s průvodem závodníků pátek 18 hod. Vysočina Arena, 19.30 hod. promítání filmu Dog power movie. Závody bikejöring, scooter sobota od 8 hod. Závody národní štafety canicross neděle od 8. hodin. Předání medailí, zakončení neděle 17 hod. Vratislavovo náměstí.

Canicross (běh za psem)

Disciplína, kde je běžec tažený psem, jedná se o oblíbený hobby sport běžců i profesionálních atletů. Průměrná rychlost vítězů je přes 22 kilometrů v hodině na pěti až šestikilometrové trailové trati. Canicross je jediná disciplína s hromadným startem, kdy se na začátku sejde několik desítek atletů a jejich psích kamarádů.

Bikejöring (jízda na horském kole za psem)

Jde o nejrychlejší z disciplín, je to sprint v pravém slova smyslu, pes a jeho pán jedou terénem v rychlostech přesahujících až 50 kilometrů v hodině. Vítězové musí být velmi kvalitní cyklisté, schopní jet celý trail ve velkém tempu.

Scooter (koloběžka za psem)

Koloběžka tažená jedním nebo dvěma psy je adrenalinovým zážitkem. V kategorii scooter nedosahují závodníci takových rychlostí jako na kole, ale koloběžka je často označována za královskou disciplínu individuálních mushingových sportů, protože je nutná optimální souhra a forma jezdce a jeho psa.

