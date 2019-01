Jihlavsko – Obce pod Čeřínkem splnily to, co si předsevzaly. Podaly žalobu k Městskému soudu v Praze.

Úložiště radioaktivních odpadů. Ilustrační foto | Foto: Deník/Pech Karel

Tou chtějí dosáhnout zrušení rozhodnutí ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), který povolil v území průzkumy pro úložiště radioaktivních odpadů. K samotnému podání žaloby čtyř obcí společně s jedním ekologickým sdružením došlo toto pondělí 9. listopadu.

Žalobu podaly obce Hojkov, Cejle, Milíčov a Nový Rychnov spolu s ekologickým sdružením 2. Alternativa z Dolní Cerekve. Informaci potvrdila starostka Hojkova Milada Duchanová. „Od začátku jsem proti tomu, aby se u nás dělaly zásahy do území. Bojíme se o vodu. Máme zde Hubenovskou nádrž, která je zásobárnou pitné vody pro Jihlavu a široké okolí," vysvětlila Duchanová, proč nechce žádný zásah do zemské kůry na Čeřínku.

V tomto území nazvaném Hrádek povolil ministr průzkum pro úložiště letos v září jako v poslední ze sedmi lokalit v Česku vytipovaných pro úložiště Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Také obce a spolky ve zbývajících lokalitách se snaží bránit průzkumným pracím žalobami.

Ministerstvo životního pro-středí (MŽP) respektuje právo obcí obracet se s návrhy na posouzení zákonnosti postupu jakéhokoli správního orgánu na správní soudy. „Nicméně ministerstvo je přesvědčeno, že ve vedených správních řízeních postupovalo zcela podle obecně závazných právních předpisů a přihlédlo ke všem námitkám účastníků řízení," uvedla tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Podle ní ani podané žaloby nezabrání tomu, aby se v území začalo s průzkumnými vrty. Pouze v případě, že by soud k návrhu žalobce přiznal žalobě odkladný účinek, pak by podle Roubíčkové mohlo dojít k odkladu rozhodnutí ministerstva, tedy k oddálení průzkumných prací.

Lokalita Hrádek zasahuje do katastru šesti obcí. Ve čtyřech z nich se dříve konala místní referenda, v nichž se občané vyjádřili proti úložišti. Především se bojí toho, že přijdou o kvalitní pitnou vodu. O možném termínu zahájení první etapy geologických průzkumných prací pro úložiště v této lokalitě podle starostky Duchanové ještě správa úložišť obec neinformovala.

Správa úložišť podle údajů zveřejněných na webu pořádala minulý měsíc informační schůzky s prezentací metod geologických průzkumných prací v pěti územích zvažovaných pro úložiště. Ve zbývajících dvou, lokalitě Hrádek na Jihlavsku a Březový potok na Klatovsku, je prezentace naplánovaná na až na leden příštího roku.

Hlubinné úložiště by mělo zahájit provoz v roce 2065, definitivně by mělo být území pro výstavbu úložiště stanoveno do roku 2025.