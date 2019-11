„S panem ministrem jsme se při jeho návštěvě dohodli, že letos je už podávat žádost bezpředmětné, takže ji podáme příští rok, a to s účinností od roku 2021,“ uvedl starosta Velkého Meziříčí Josef Komínek. Žádost o zrušení dálničního poplatku mezi oběma exity bude podána jak na ministerstvo dopravy, tak i ke krajskému úřadu, který k tomuto účelu může vydat doporučení.

V Meziříčí, kde vede páteřní komunikace napříč centrem, mají problémy s dopravou dlouhodobě. Průtah městem je ucpaný auty kdykoliv na dálnici stojí kolony. A to je zejména při současné rekonstrukci úseku dálnice s mostem Vysočina často.

„Spousta aut sjíždí z dálnice, kde jsou kolony, a jede raději přes město. Jsme z toho nešťastní, ale v podstatě se s tím nedá nic dělat, protože šest set dvojka je pro osobní auta objízdnou trasou dálnice, takže tudy musí projet. Bohužel do města sjíždějí i kamiony, které tam mají zákaz. Dost řidičů kamionů je neukázněných a zákaz nerespektuje,“ potvrdil už dříve Josef Komínek.

Po dokončení rekonstrukce úseku D1, která s sebou nese i rozšíření vozovky na dálničním mostě, by se měla situace ve městě poněkud zlepšit. A to i co do nadměrného hluku, kterému jsou obyvatelé města dlouhodobě vystaveni.

„Z našeho pohledu je zásadní dokončit modernizaci mostu Vysočina,“ uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík. Přislíbil, že kompletně hotovo by mělo být v listopadu příštího roku, ale bude se snažit dojednat urychlení výstavby. „Použitá technologie přinese i snížení hlukové zátěže,“ potvrdil ministr. Pro letošní rok budou stavební práce na dálnici nad Velkým Meziříčím ukončeny do závěru listopadu.

Čtyři desítky let starý dálniční most Vysočina klenoucí se nad Meziříčím se v rámci modernizace dočká rozšíření. Zatímco jeho původní šířka mezi svodidly činila dvakrát 11,75 metru, přestavbou bude rozšířena na standardní rozměry dvakrát 12,5 metru.