Pelhřimov – Konec omezení, zákazů, komplikací, a místo toho pohodlná a plynulá cesta autem. Takový je výhled pro řidiče projíždějící po obchvatu Pelhřimova. Oprava silnice I/19, která ještě před nástupem zimy musela být kvůli zjištěným problémům s kluzkým povrchem vyfrézovaná, by měla podle plánů odstartovat již na začátku května.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pech Karel

Zmíněnou komunikaci, která je mimo jiné součástí jednoho z hlavním tahů ve směru na Humpolec, má ve své správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „V současné době probíhá řízení o povolení úplné uzavírky rampy mimoúrovňové křižovatky silnice první třídy číslo devatenáct se silnicí druhé třídy číslo sto dvanáct,“ informovala o aktuálním situaci ředitelka Správy Jihlava ŘSD Marie Tesařová.

Omezení je zde plánované od 9. května do 11. května. V případě nepříznivého počasí by se pak úplná uzavírka zmíněného úseku silnice přesunula na 14. května a trvala by do 16. května.

Dále se pak nyní jedná o částečné uzavírce silnice I/19 v celé délce opravovaného úseku, která by měla platit v termínech od 2. května až do 10. června. „Postupně po úsecích 50 – 600 metrů, vždy po polovině vozovky a s řízením světelnou signalizací,“ upřesnila záměr Marie Tesařová.

Po vyřízení všech administrativních věcí budou následovat samotné realizační práce. „Dodavatel znovu provede pokládku mikrokoberce, na jehož vady jsme v loňském roce uplatnili reklamaci,“ informovala Marie Tesařová. „Náklady jsou tudíž v režii dodavatele,“ zdůraznila Tesařová.

Právě loňská oprava obchvatu Pelhřimova nedopadla úspěšně. Jak se krátce po dokončení všech prací ukázalo, povrch vozovky byl příliš kluzký.

Snížení rychlosti

V závěru roku tedy následovalo umístění upozorňujících dopravních značení, snížení rychlosti z devadesáti na čtyřicet kilometrů za hodinu a poté i kompletní vyfrézování nového, avšak nevyhovujícího povrchu.

Řidiči, kteří využívají k cestování silnici I/19 a zmíněný obchvat, se tedy museli ještě koncem loňského roku přizpůsobit nově vzniklé situaci. „Na změny dopravního značení, a hlavně snížení maximální rychlosti jsem si musela chvíli zvyknout. Musím říct, že to bylo do určité míry limitující, a hlavně ne všichni řidiči se novým značkám přizpůsobili, což bylo mnohdy i nebezpečné,“ přemítala Jana Kudrhaltová, která tudy projíždí několikrát do týdne.

Blížící se opravu vítá. „Je jasné, že zahájením stavebních prací se sice situace na obchvatu na nějakou dobu ještě více zkomplikuje. Nicméně vidina toho, že již brzy budeme po této silnici cestovat bez jakéhokoliv omezení, je potěšující,“ zhodnotila s úsměvem Kudrhaltová.

Stavební práce odstartují v květnu. Konkrétní datum, kdy bude na obchvatu Pelhřimova vše hotové a dopravní situace se zde vrátí do normálu, zatím stanovené není. „Jak dlouho práce potrvají, záleží především na klimatických podmínkách,“ objasnila důvod Marie Tesařová.