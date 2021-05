Stavba patří mezi jednu z nezbytných v souvislosti s dostavbou Jaderné elektrárny Dukovany. Právě tato silnice by měla sloužit pro přepravu nadrozměrných a těžkých nákladů nutných pro výstavbu.

Samotná stavba obchvatu by měla začít v roce 2025, její dokončení je v plánu v roce 2029. | Foto: se souhlasem ŘSD

Někteří jej vítají, jiní jej považují za nic řešící variantu. Řeč je o diskutovaném obchvatu Třebíče. „Je fajn, že by mohl už konečně vzniknout obchvat, protože projet Třebíčí je často o nervy. Kdyby se odklonila z centra doprava, je to super. Na druhou stranu to poměrně dost zasahuje do zeleně, takže chápu, že některým místním se to nelíbí. U takto velkých projektů to je většinou tak, že se nejde zavděčit všem,“ mínil Martin Staněk, který městem každý den projíždí při cestě do práce.