Pelhřimovsko – Až do 22. dubna se po celé Vysočině budou scházet děti a dospělí, aby zbavili přírodu odpadků, které do ní samozřejmě nepatří.

Odpadky u silnice. | Foto: Markéta Jankovská

Sedmý ročník akce známé jako Čistá Vysočina se nevyhne ani Pelhřimovsku, kde se do úklidu zapojí tamní školy, skauti, obce, jednotlivci, členové dalších sdružení a také politická uskupení.

„Zrovna dnes jsou naši studenti, kromě maturantů, a učitelé v terénu," uvedla včera ředitelka humpoleckého gymnázia Hana Havelková s tím, že jejich škola se jarního úklidu přírody účastní každoročně, a to z jednoduchého důvodu: „Příroda to potřebuje," dodala ředitelka.

Zajíci v pytli

Do čištění Vysočiny se tradičně zapojuje také jiřická mateřská a základní škola. „Bohužel je to potřeba," souhlasila s Hanou Havelkovou i tamní ředitelka školy Ilona Prokopová.

S pytli na odpadky se jiřičtí žáci vydají do okolí Jiřic v úterý 21. dubna. „Nepamatuji si, že bychom někdy našli něco kuriózního, ale na nedávné procházce jsem si všimla pohozeného pytle plného uhynulých zajíců," zapřemýšlela Prokopová a dodala, že tento „nález" nahlásila příslušným institucím, které si s ním už poradí.

Naopak poprvé se do akce Čistá Vysočina přihlásila obec Pavlov u Pelhřimova. „Do terénu se chystáme v sobotu. Do okolí obce vyrazíme asi kolem jedné odpoledne a přidat se k nám může kdokoliv," upřesnila starostka Pavlova Veronika Hromádková.

To, že by se obec mohla zúčastnit organizovaného úklidu přírody, napadlo právě starostku. „Probírali jsme to na zastupitelstvu, informace visela na úřední desce a ještě plánuji tuto zprávu vyhlásit rozhlasem. Uvidíme, kolik se nás sejde," usmála se Hromádková.

Co s odpadky

Registrovaní dobrovolníci musí sesbírané odpadky roztřídit do pytlů, které dostanou zdarma, a ty pak následně nechají zavázané u silnic první, druhé a třetí třídy mimo obec. Odsud je pak odveze Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina. V případě úklidu přímo v obcích kraj daruje pouze pytle a samotný svoz sesbíraného odpadu si musí účastníci zajistit.

Loni se do akce Čistá Vysočina aktivně zapojilo přes 18 tisíc lidí, kteří sebrali přes 80 tun odpadků.