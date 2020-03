„Je tu dnes více návštěvníků, než v leckterém městě. A není divu, co by tam taky kdo dělal když je kvůli řádění koronaviru všechno zavřené. Musíte ale uznat, že je tady božsky,“ rozplývá se nad přírodními krásami Světonovského údolí Alena Říčná z Brna.

„Jsme tady poprvé, říkal mi o tom kamarád. Jezdíváme na bledule spíš do Chébského. Ale tady se nám taky velice líbí,“ připojuje se ke slovům chvály i Radek Bednář z Osové Bítýšky.

Do Světnovského údolí nemířily kroky návštěvníků náhodou. V těchto dnech tam rozkvetly statisíce bledulí. Něžné bílé květy doplněné žlutými tečkami na konci okvětních lístků pokrývají velkou část lučního porostu okolo meandrujícího Sklenského potoka. „Chodívám sem rok co rok, ale málokdy se mi povede vidět bledule takto dokonale rozkvetlé. Je to nádherné. A k tomu ten potůček, tůňky… Člověk hned pookřeje. Je mi přes sedmdesát let, ale taková nádhera mě vždycky znovu a znovu překvapí,“ netají se nadšením Marie Vytlačilová z Hamrů.

Krásné a uklidňující

V této oáze klidu a míru většina návštěvníků zapomíná na nebezpečí v podobě koronavirové infekce i na nouzový stav vyhlášený vládou. V údolí bílých bledulí jako by všechny starosti a nástrahy světa přestaly existovat. „Je tu hodně lidí, asi by to tak být nemělo. Ale máme mezi sebou dost velké odstupy, tak je to snad v pořádku. Je to tu krásné a uklidňující,“ říká Marie Brožová z Nového Města na Moravě.

„Nádherný kout přírody. Už jsem tu několikrát byl a pokaždé jsem nadšený,“ doplňuje její slova Miloslav Stařík ze Sněžného.

Jedinečnou možnost přivítat první kvetoucí posly jara si nenechávají ujít ani místní, kteří mají Světnovské údolí takříkajíc za humny. „Znám to tu od malička. Ale stejně sem chodíme rok co rok. Je to opravdu úžasné,“ chválí půvaby bílých bledulových koberců Pavlína Rychterová ze Světnova.