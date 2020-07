Problému s dopravní situací na Husově náměstí si je vědom i starosta Jindřich Skočdopole. „Dopravní situace na Husově náměstí nikdy nebyla dobrá, ale nyní je dvojnásobně zkomplikovaná,“ uvedl.

Dvacátého července totiž začala tříměsíční uzavírka Havlíčkovy ulice a většina aut jezdí právě přes náměstí.

Několik týdnů už přitom historickým centrem projíždí náklaďáky na jiné objízdné trase. „Už měsíc je přes nás vedena objížďka nad tři a půl tuny, protože se napojuje obchvat Nového Veselí,“ potvrdil starosta. Kamiony převážející dříví pak jezdí často přetížené, řidiči podle starosty často ani nerespektují dopravní značky. Kromě toho tudy vede i objízdná trasa dálnice, v takových chvílích by měli řídit dopravu policisté.

Situaci by mohlo zlepšit, kdyby radnice omezila parkování na náměstí, to ale starosta neplánuje. „Díky lidem je centrum města živé, lidé tu bez poplatku zaparkují, nakoupí si,“ vypočítal. „V Telči zrušili parkování na náměstí. I když to chápu, obchodníkům to uškodilo,“ připomněl Jan Prchal z Klubu pro historickou Polnou.

Pomohl by také obchvat Polné, ten ale zřejmě není reálný. Navíc s sebou nese stejný problém jako omezení parkování – totiž dostal by lidi z centra. „Cizí lidé by se Polné vyhnuli, i místní by tam nejezdili tak často,“ je přesvědčen Skočdopole.