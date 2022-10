Do tamního kulturního domu se totiž sjeli děti i dospělí z celého okolí, aby objevovali kouzla vědy. Učí se, jak funguje mikroskop, co jsou to optické iluze, vískají nadšením, když nakouknou do kaleidoskopu… „Malý svět je zábavný a vzdělávací festival pro rodiny s dětmi. Pořádáme jej společně se dvěma učitelkami Danielou Šimkovou a Petrou Cavovou. Chceme dětem ukázat, že věda je zábavná, že existuje spousta hezkých her a hraček, které je mohou vzdělávat. Máme tu divadla, čeká nás koncert. Pořádáme to již po páté, takže zájem je. Dnes se budeme blížit zhruba k tisícovce návštěvníků,“ líčí ředitelka kulturního domu Veronika Teplá.

Největší atrakcí je krasohled. Asi metru a půl dlouhá konstrukce trojúhelníkového tvaru. Mladí i staří se předhánějí, kdo se v krasohledu vyfotí první. Díky hře zrcadel a světel totiž při pohledu dovnitř člověku před očima vybouchne miriáda barev, v nichž vidí svůj měnící se obličej. „Teď já, teď já, teďjá! Juhůůů! Fotku! Fotku! Fotku!,“ tahají děti dospělé za rukávy, zvesela poskakujíc.

Jen o kousek níže si ratolesti staví pevnost ze dřívek. Bum! Ozve se rána od vedlejšího stolu. Černovlasý kluk s brýlemi a čertovským pohledem odmítá prohru v Člověče nezlob se. „Chování. Prohrál jsi, pogratuluj soupeři,“ učí jej základy fair play máma. Dítě poslechne a zavětří… vzduch najednou nasákne vůní sladkého popcornu.

Jen o metr dál stojí dlouhý stůl plný mrtvých masařek, pramínků vlasů a dalších drobných věcí. Děti se nad ním dychtivě sklání. Objevují taje mikroskopů; kouzla nesmírně obrovského, přitom tak malého světa. Tolik potenciálu, tolik zvídavosti, tolik nadšení. „I my jsme byli takoví. Kdy jsme o to přišli?“ odráží se v láskyplných pohledech rodičů.