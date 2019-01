Třebíč - Lancia Delta! Slyšíte jak to zní? A což teprve, když k tomuto názvu přidáme ještě „Turbo HF"! To už značí pravého italského plnokrevníka! A tím zmiňovaná Lancia bezesporu je.

Typ Delta byl představen v roce 1979 jako malý rodinný automobil. Jeho atraktivní a nadčasová karoserie byla dílem studia Italdesign, autora karoserií mnoha úspěšných automobilů. Platformu Delta sdílela s Fiatem Ritmo, ovšem plnila funkci luxusnějšího vozu.

Hned v roce 1980 získala Lancia Delta titul Auto roku. V průběhu výroby se pod její kapotou vystřídaly čtyřválcové motory s objemy 1.1 až 2.0 litrů a místo si našel i diesel 1.9 litru. Zejména pro použití a homologaci v soutěžích byly určeny verze s pohonem všech kol a s motory dopovanými turbodmychadly.

V následujících osmdesátých letech se Delta zúčastňovala mnoha automobilových soutěží a stala se jedním z nejúspěšnějších soutěžních vozů, když se šestkrát po sobě stala mistrem světa v rallye. A že nezůstala pozadu ani jako hvězda stříbrného plátna, se můžeme přesvědčit třeba ve francouzském filmu „Kdo nastaví kůži". Zde si hlavní hrdina Alain Delon vypůjčí šedou Lanciu Deltu od své sekretářky Charlotty. V tomto voze pak zažije mimo jiné i napínavou honičku nočními ulicemi s padouchy v BMW.

A právě taková Lancia byla odmalička snem Lukáše Skalky. Snad nikdy ho nenapadlo, že si tento svůj sen bude moci někdy splnit. Ale, jak se říká, naděje umírá poslední. A tak se jeho klukovský sen splnil právě teď, a to v podobě bílé Lancie Delty HF Turbo. Byla vyrobena v roce 1988, pod kapotou má přeplňovaný čtyřválec o objemu 1.6 litru se dvěma vačkovými hřídeli v hlavě, který je spojený s pětistupňovou ručně řazenou převodovkou pohánějící přední kola. S motorem disponujícím výkonem 140 koní dokáže Delta atakovat rychlostní hranici 200 km/h!

Pomyslným bonusem je skutečnost, že Lukášova Delta měla v Itálii, kde ji koupil, pouze jednoho majitele. Byl jím italský penzista jménem Luciano Gismondi žijící v Janově. Co se týká Lancie, byl pan Gismondi velice pečlivým uživatelem. K vozu totiž byly k dispozici původní uživatelské příručky a manuály a to i s poznámkami svého majitele. O této péči také Lukášova Lancia svým stavem vypovídá. Delty totiž zrovna nevynikaly trvanlivostí karoserie a některých dalších dílů. Díky péči již zmiňovaného jediného majitele v Itálii to ovšem na představované Deltě není vůbec vidět. „Grazie, signore Luciano Gismondi!"

JAN KOTLÍK