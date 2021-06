Vítejte u nás, usmívá se prodavačka u vstupu do obchodu Pepco. A lidé se zájmem nakupují, třebaže se jedná už o třetí prodejnu řetězce v krajském městě Vysočiny. Další značky, například Action, jsou v Jihlavě naopak nové. A najdou se i takové jako třeba Mountfield, které se přestěhovaly. Kam? Do právě otevřené nákupní zóny Shopping Jihlava, pro kterou se už ve městě vžil název Aventin.

Původně bylo v plánu retail park v tehdy ještě nepojmenované Pelhřimovské ulici otevřít v roce 2020. Pak na letošní Velikonoce. Potom třetího června. I když ještě před týdnem místo připomínalo staveniště, nyní vše jen září novotou. Před devátou hodinou, kdy většina obchodů zahájila provoz, už bylo parkoviště s kapacitou přes tisíc míst slušně obsazené. Lidé se ale na obrovské ploše tak nějak rozutekli. Před pár obchody však přeci jen stál větší hlouček natěšených zákazníků, například u Electro Worldu.

Krátce po deváté pak došlo k symbolickému přestřižení pásky, kterého se zhostila Martina Mangová z managementu společnosti Aventin. „Máme otevřených třicet čtyři obchodů, celková kapacita bude kolem třiceti osmi v současné chvíli,“ říká vzápětí na dotaz Deníku.

Do budoucna se počítá s rozšířením celého komplexu, místa u silnice směrem na Pelhřimov je pořád dost. „Druhá etapa se teď plánuje. Mohlo by tam být dalších dvacet obchodů, budou ale větší. Budeme se tam spíše zaměřovat na volnočasové aktivity,“ naznačuje sympatická zástupkyně Aventinu. Následně dojde pro srolovaný papír a představí vizualizaci.

V obchodech se mezitím rozhlíží první zákazníci. Někde na ně čekají akční ceny, jinde dostanou ještě dodatečnou slevu na celý nákup a v třeba v Mountfieldu stačí nakoupit za stovku a zákazník dostane lahev vína z Chile jako dárek. „Máte doma pejska,“ ptá se ještě prodavačka a při kladné odpovědi dává nakupujícím zdarma granule. Žádný pytlíček na jedno skousnutí, ale kilové balení.

Odhadem dává nová nákupní zóna práci minimálně čtyřem stovkám lidí. Není divu, že někteří prodavači jsou trochu nesví. Ale všichni jsou ochotní, i přes respirátory je cítit jejich dobrá nálada a vstřícnost. To zákazníci oceňují. „Je to parádní, prodavačky jsou ochotné, milé. Některé prodejny ještě voní novotou, i přes respirátor jsem to cítila,“ svěřuje se se svými dojmy Kateřina Doležalová, která obchody prochází s malými dětmi. Každé z nich má hned několik balónků, starší v ruce drží ještě pexeso a omalovánky.

K dobré náladě všech nepochybně přispívá i slunečné, letní počasí. Od pódia hraje hudba, lidé se prochází a jejich nákupní tašky se průběžně plní. Zdá se, že během dopoledne přijíždí stále více zvědavců a po poledni pro ně začíná i doprovodný program – kejklířské vystoupení následují mladí talenti z jihlavské „zušky“, návštěvníci si mohou poslechnout i zpěvačku Elišku Strnadovou a vše končí jazzovým koncertem. „Výhledově plánujeme větší akci i během léta, až budou opatření trochu volnější,“ plánuje Martina Mangová. Zřejmě tak je na co se těšit.

Nákupní zóna Shopping Jihlava:



- od 3. června je otevřeno 34 obchodů.

- v Jihlavě jsou nově například Action, Wiki, Sinsay nebo NKD.

- parkoviště nabízí 1190 míst.