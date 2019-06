Statik Oldřich Balšínek zjišťoval, zdali bude možné stadion využívat i po dubnu 2020 a pokud ano, za jakých podmínek. „Jako u každého starého zařízení, stav se pomalu, ale nezadržitelně, zhoršuje,“ uvedl statik na adresu střechy.

Přesto by však bylo podle něj škoda jí hodit do šrotu. „Takových konstrukcí už moc nestojí, je to velice zajímavá statická soustava. Já bych se snažil najít využití,“ uvažoval. Podle něj by radnice mohla zkusit najít zájemce. Jako střecha skladu by mohla konstrukce sloužit ještě další roky, v těchto případech nejsou tak přísné bezpečnostní předpisy.

Specializované firmy nyní zpracují nasbíraná data a následně dají městu údaje o stavu střechy. Je možné, že bude potřeba podobně jako loni provést drobné opravy svárů. Plocha je aktuálně bez ledu, sedmadvacátého července by se ale mělo opět začít tvořit kluziště. „Pokusíme se vše stihnout, abychom uživatelům umožnili využívat led co nejdříve,“ slíbil radní David Beke (ODS), který práce okolo stavby nové haly řídí.