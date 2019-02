Vysočina - Obyvatelé Lipníka na Třebíčsku odmítli v místním referendu úložiště radioaktivního odpadu a geologické průzkumy v okolí obce. Nesouhlas vyjádřilo 179 lidí, pro vybudování úložiště hlasovalo pouhých šest lidí.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/Andreas Endermann

Místní referendum se v Lipníku konalo v pátek 28. září do osmi do 18 hodin. Hlasovat přišlo 62 procent voličů. Výsledek referenda je závazný i pro budoucí obecní zastupitelstvo.



Podle starosty obce Miroslava Svobody by budování a provoz úložiště poznamenalo jak území obce, tak život v ní. Vyvolává také mnoho otázek. „Tyto otázky, které nebyly doposud řádně zodpovězeny a nebyly dány garance seriózního jednání s obcemi, vytváří oprávněné obavy občanů. Je to velice citlivá záležitost. Rozhodnutí předurčí život v naší obci nejen v dalších desetiletích, ale i v daleké budoucnosti,“ sdělil starosta.

Místní referendum se v červnu uskutečnilo také v nedalekých Jaroměřicích nad Rokytnou, které leží ve stejné lokalitě. Obyvatelé Jaroměřic a místních částí se v referendu postavili proti vybudování hlubinného úložiště. „Výsledek hlasování je silný podporující argument při vyjednávání s orgány státní správy, s vládou a s ministerstvy,“ vyjádřil se starosta města Jaroslav Soukup.



Aby bylo místní referendum platné, musí přijít hlasovat alespoň 35 procent voličů. V Jaroměřicích nad Rokytnou se hlasování zúčastnilo 44,58 procenta oprávněných voličů.



SÚRAO, tedy Správa uložišť radioaktivních odpadů, zkoumá lokalitu o rozloze zhruba 27 kilometrů čtverečních na Jaroměřicku od roku 2016. Průzkumné území zasahuje do katastrů obcí Lipník, Dolní Vilémovice, Myslibořice, Ostašov, Zárubice a Jaroměřic nad Rokytnou.



SÚRAO chce do konce roku výsledky výzkumů vyhodnotit a z devíti lokalit v zemi vybrat čtyři nejvhodnější pro vybudování hlubinného úložiště. Na nich by měl v příštím roce pokračovat podrobný průzkum včetně vrtů.



Na Třebíčsku má SÚRAO v hledáčku ještě lokalitu Horka na Budišovsku. I tam se lidé v místních referendech už v letech 2003 a 2004 vyslovili jednoznačně proti plánované stavbě. Jejich odpor vůči hlubinnému jadernému úložišti dodnes trvá.



Na Vysočině je mezi vytipovanými lokalitami ještě Kraví Hora na pomezí okresu Žďár nad Sázavou a Jihomoravského kraje a Hrádek na rozhraní okresů Jihlava a Pelhřimov.