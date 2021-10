Přišel po osmi měsících od druhé dávky, což je zřejmě optimální doba pro přeočkování. „Je změřené, že v té době už protilátky poklesnou. Lidé jsou dále chránění, ale ochrana je významně nižší a když se to zkombinuje s vyšším věkem nebo s různými útlumy imunity, je vhodné se nechat přeočkovat,“ vysvětluje vzápětí.

Obecně není řečeno, do kdy si lidé mají pro třetí dávku přijít, je stanovená minimální doba a to je osmdesát dní od druhé dávky. Je přitom jedno, kde člověk první dvě dávky dostal. „Máme online evidenci, kde jsou všichni očkovaní a je úplně jedno, jestli to bylo v Pelhřimově nebo v Jihlavě,“ potvrzuje ředitel.

Stejně tak nezáleží na tom, jakou vakcínu dostali. „Dnes je připravený Pfizer. Osmého října, kdy se očkuje další třetí dávka, už bude k dispozici i Moderna,“ říká vedoucí sestra Očkovacího centra Jihlava – Hruškové Dvory Jarmila Cmuntová a přidává i konkrétní příklad: „Máme tu klienty, kteří jsou hodně nemocní, mají dvě dávky Moderny a dnes přijdou na třetí dávku Pfizer, takto se to dá kombinovat.“ I ti, kteří dostali jednodávkovou vakcínu Janssen od firmy Johnson & Johnson už ale nyní musí počítat s tím, že dostanou RMA vakcínu.

Očkování třetí dávkou

- třetí dávka vakcíny proti covidu se na Vysočině očkuje od 1. října

- v první vlně budou například lékaři nebo lidé nad 65 let

- zatím nelze říct, jestli bude i čtvrtá a pátá dávka

Třetí dávkou se nyní očkují zdravotníci, lidé na pětašedesát let, zaměstnanci a klienti v pobytových sociálních službách a další skupiny. „Nevím, jestli to bude nakonec tak, že všem přijde výzva, že si mohou nechat dát třetí dávku,“ uvažuje nahlas Velev a pokračuje: „Na chřipku se také očkujeme každý rok a není s tím vůbec žádný problém.“

Jestli bude časem potřeba také čtvrtá a pátá dávka zatím nikdo nedokáže odpovědět. Roli hraje i vývoj viru. „Kdyby přišla mutace, která by obešla toto očkování, je výhoda RMA technologie, že vakcína lze změnit v rámci týdnů. Už máme obecný imunitní základ a dostaneme jen připomínku s upravenou formulí,“ vysvětluje ředitel nemocnice.

Lidí chodí málo

Ačkoliv není v okolí očkovacího centra zrovna snadné zaparkovat, lidí chodí poměrně málo. I Jarmila Cmuntová vypozorovala, že zájem poklesl. Lehká viróza přitom nemusí být důvodem, proč očkování odkládat. „Pokud nemají lidé teplotu a nejsou v akutní fázi, s lehkým nachlazením přijít mohou,“ ujistila vedoucí sestra veřejnost.

Jednou z očkovaných druhou dávkou byla v pátek odpoledne Věra Völklová z Jihlavy. „Už jsem covid jednou měla a nechci to znovu zažít. Chovala jsem se zodpovědně, stejně jsem ho dostala. Týden jsem pak ležela s bolestmi svalů a teplotami, pak kašel, to mě přešlo, ale dodneška nemám chuť skoro vůbec a cítím jenom něco,“ líčí své trable s čínským virem.

Mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová pak má k dispozici čísla – v Jihlavě už bylo očkováno 111 a půl tisíce dávek. První dávku dostalo pětapadesát a půl tisíce lidí, i druhou o tisícovku méně. Například v jihlavské nemocnici je zhruba pětadevadesát procent proočkovaných zaměstnanců. „Jsou nemocnice, kde je šedesát, sedmdesát procent. Nikdy nedonutíte všechny,“ pokrčil rameny Lukáš Velev.

Přesto rozhodl, že zaměstnanci bez očkování mají zakázáno účastnit se hromadných akcí, které organizuje Nemocnice Jihlava nebo jednotlivá oddělení. Kromě toho mají omezení na pracovišti, musí se chránit a testovat. „Ale odmítači testování jsou většinou mezi méně vzdělanými osobami, které snáze podlehnou hoaxům,“ hodnotí závěrem.